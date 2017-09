Palermo Perugia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Palermo Perugia: Ilija Nestorovski (LaPresse)

Palermo Perugia, diretta dall’arbitro Ros, è un match valido per la quinta giornata del campionato cadetto. Quello in programma allo stadio Barbera di Palermo alle ore 20.30 di stasera è senza dubbio uno dei match di cartello di questo turno infrasettimanale di Serie B.

Il Palermo attualmente è quarto in campionato con sei punti. Certamente l'avvio di stagione non è stato quello che i tifosi si aspettavano, ma il campionato è lungo e la squadra ha comunque le potenzialità per inserirsi nella lotta per la promozione. Il campionato dei rosanero è iniziato con una bella vittoria interna sullo Spezia per poi proseguire nei turni successivi con tre pareggi: prima è arrivato lo 0 a 0 al Rigamonti di Brescia, seguito da un pirotecnico 3 a 3 contro l'Empoli di Vivarini. Nell'ultimo turno è arrivato il risultato che senza dubbio ha più di tutti gli altri lasciato l'amaro in bocca, ovvero un 1 a 1 sul campo del neo-promosso Foggia, che ha fatto perdere un po' di contatto con la vetta. Ora i rosanero sono chiamati ad una grande partita casalinga contro la formazione che attualmente sta esprimendo il miglior calcio della cadetteria, quel Perugia che effettivamente è la sorpresa di queste prime giornate e per cui il match di Palermo è un vero e proprio banco di prova per testare le proprie ambizioni di promozione in massima serie.

Riguardo agli umbri, al momento occupano la prima posizione con 10 punti, in compagnia di Carpi e Frosinone. Quello che però impressiona della squadra di Giunti è sicuramente l'attacco, finora il migliore del campionato cadetto. Nel primo turno il Perugia ha vinto con un secco 5 a 1 sul campo dell'Entella, formazione che negli ultimi anni ha sempre lottato e spesso partecipato ai play-off per la promozione in Serie A. In quell'occasione tutti hanno conosciuto Han, attaccante nordcoreano in prestito dal Cagliari che si è presentato al pubblico italiano e ai tifosi del Perugia con una spettacolare tripletta. Nel turno successivo sono arrivate altre 4 reti, rifilate al Pescara di Zeman, capace di segnare 2 reti al Curi, ma la cui fragilità difensiva ha giocato a favore dei padroni di casa. Quindi è arrivato il pareggio per 1 a 1 contro il Cittadella, a cui ha fatto seguito il secco 3 a 0 al Parma nell'ultimo turno, in un match che non è mai stato in discussione e dove la squadra di Giunti ha dominato in lungo e in largo. Ora arriva questo match contro il Palermo, una trasferta sicuramente insidiosa e che dirà qualcosa in più su dove questa squadra, che gioca un bellissimo calcio, può arrivare in questa stagione, anche se la Serie B è decisamente lunga.

Per quanto concerne le formazioni che scenderanno in campo al Barbera di Palermo, va detto che risulta probabile un passaggio ad un 4-4-2 classico per cercare di arginare la potenza di fuoco del Perugia in avanti. L'unico cambio rispetto agli 11 che hanno iniziato il match contro il Foggia potrebbe riguardare la mediana, dove Murawski si è probabilmente guadagnato una maglia da titolare dopo l'ottima prestazione condita dal suo primo centro con la maglia dei rosanero. Il Perugia di Giunti invece non dovrebbe cambiare nulla rispetto alla grande partita giocata contro il Parma di D'Aversa. Occhi puntati su Bonaiuto e Han, veri e propri trascinatori nel match contro i ducali. Il modulo sarà probabilmente ancora il 4-3-1-2 pronto a trasformarsi in 4-3-3 all'occorrenza.

Per quanto riguarda le sensazioni dei bookmakers nostrani relativamente al match tra Palermo e Perugia, va detto che i rosanero partono favoriti nonostante gli umbri siano più avanti in classifica. Una vittoria del Palermo viene infatti quotata dalla Snai a 2,20 volte la cifra giocata, mentre un successo degli umbri è dato a 3,30 volte l'eventuale scommessa. Un pareggio, risultato che in questo momento della stagione potrebbe anche andare bene ad entrambe, viene invece quotato a 3,15 volte la cifra giocata.

