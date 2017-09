Parma Empoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Parma Empoli - LaPresse

Parma Empoli, diretta dall’arbitro Aureliano, si gioca alle ore 20.30 di questa sera e sarà una partita valida per la quinta giornata del campionato cadetto, primo turno infrasettimanale della Serie B. Quello tra emiliani e toscani è sicuramente tra i match più importanti della giornata, vuoi anche per il blasone delle due formazioni: il Parma ha fatto la storia del calcio italiano negli anni '90, prima di un lento declino terminato con il fallimento, mentre l'Empoli è ormai da un ventennio fucina di talenti e vuole mettere in atto una pronta risalita in A dopo la retrocessione shock dello scorso anno, che è costata la panchina a Martusciello.

Parma Empoli, partita valida per la quinta giornata di Serie B, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio 2: sarà dunque un’esclusiva per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno avvalersi anche della diretta streaming video attivabile con Sky Go - senza costi aggiuntivi - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Il Parma di D'Aversa arriva a questo match in condizioni psicologiche non ottimali, visto che in campionato al momento occupa la nona posizione dopo un buon avvio. Le vittorie contro Cremonese e Novara appaiono però un lontano ricordo, complici le due battute di arresto consecutive contro Brescia (0 a 1 in casa) e Perugia (3 a 0 in trasferta). Tuttavia, se la sconfitta contro i lombardi era stata rocambolesca e quindi per certi versi digeribile, quella maturata al Renato Curi ha fatto suonare un campanello d'allarme: i ducali infatti non sono mai stati in partita e gli umbri hanno vinto con grande facilità, confermandosi come una delle grandi favorite per la promozione. Il Parma ora è chiamato ad un pronto riscatto e per farlo dovrà fornire una prova convincente contro l'Empoli, che però è uno degli avversari peggiori da affrontare al momento. Per quanto riguarda la disposizione tattica con cui i ducali affronteranno il match, si va verso la conferma del 4-3-3. L'unica novità rispetto al brutto match contro il Perugia dovrebbe essere il rientro di Scavone, che ha scontato il turno di squalifica e quindi è tornato a disposizione. Per il resto D'Aversa sembra orientato a dare ancora fiducia a chi è sceso in campo al Curi, anche se non sono escluse delle sorprese dell'ultima ora, in particolare nel reparto d'attacco, che nelle ultime due gare è rimasto totalmente a secco.

L'Empoli invece viene dal rotondo successo casalingo contro l'Ascoli, un 3 a 0 che ha fatto dimenticare il rocambolesco 3 a 3 contro il Palermo. I toscani, anche se al momento sono dietro chi comanda la classifica, fanno paura: è opinione comune degli addetti ai lavori che quella empolese è una formazione che quando avrà trovato tutti gli automatismi, potrebbe finire con "ammazzare" il campionato. Ed effettivamente con una coppia del goal come quella formata da Donnarumma e Caputo, tutto questo potrebbe, per la gioia dei tifosi, concretizzarsi. C'è molta curiosità intorno all'Empoli, perchè molti si chiedono se Vivarini confermerà anche contro il Parma il cambio di modulo varato contro l'Ascoli. Il 3-4-1-2 ha dato buoni frutti sia in difesa che in attacco, ma ovviamente l'Ascoli ha un peso specifico diverso rispetto al Parma. Al momento però appare plausibile la conferma di questo schieramento tattico e l'intenzione di mandare in campo gli stessi 11 che hanno iniziato il match contro l'Ascoli. Ovviamente gli occhi sono tutti puntati su Caputo e Donnarumma, veri e propri trascinatori in questo inizio di Serie B. anche se la difesa, che per la prima volta dopo 21 gare non ha preso goal, sarà sicuramente chiamata a fare gli straordinari, dovendo stare attenta all'esperto Calaiò.

Andando a vedere le quote dei bookmakers, si scopre come l'Empoli, pur essendo quarto con 8 punti, 2 in più del Parma, parta sfavorito. Basti pensare che la Snai quota un successo dei ragazzi di Vivarini a 3,05 volte la cifra giocata, mentre un successo dei ragazzi di D'Aversa viene pagato a 2,35 volte. Non si tratta di una differenza abissale, ma comunque è un qualcosa che fa capire come il Parma in Serie B sia chiamato a essere in grado di dire la propria. Un pareggio viene invece pagato 3,10 volte l'eventuale scommessa effettuata.

