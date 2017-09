Pescara Entella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pescara Entella - LaPresse

Pescara Entella, diretta dall’arbitro Serra, è valida per la quinta giornata del campionato di Serie B, in turno infrasettimanale alle ore 20.30 di questa sera. Fino a questo momento il Pescara di Zeman non ha deluso le aspettative, perché le sue partite sono state sempre pirotecniche: agli abruzzesi però mancano dei punti, buttati via per l'incapacità di gestire il risultato. La Virtus Entella arriva invece a questo match con la consapevolezza che quest'anno l'obiettivo è una salvezza che sia il più tranquilla possibile, anche se l'inizio non è stato troppo incoraggiante.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA DIRETTA PESCARA ENTELLA

Pescara Entella, partita valida per la quinta giornata di Serie B, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio 8: sarà dunque un’esclusiva per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno avvalersi anche della diretta streaming video attivabile con Sky Go - senza costi aggiuntivi - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO DEL MATCH

Il Pescara di Zeman ha iniziato il campionato in modo spumeggiante, vincendo 5 a 1 in casa con il Foggia. I tifosi pensavano all'inizio di una cavalcata vincente, come quella che pochi anni fa ha portato gli abruzzesi in A. Tuttavia la realtà attuale si sta presentando diversa, perchè se è vero che la squadra segna molto, subisce anche molto, come dimostra il fatto che dopo quella vittoria contro i ragazzi di Stroppa non sono più arrivati i 3 punti pieni. Dopo il successo sul Foggia è arrivata infatti la sconfitta contro il Perugia (4 a 2) e due pareggi pirotecnici, ma entrambi caratterizzati da un denominatore comune, ovvero la incapacità di gestire i risultati. Gli abruzzesi infatti hanno pareggiato 3 a 3 contro il Frosinone e 2 a 2 contro la Salernitana: in entrambi i casi si erano ritrovati in vantaggio e non sono stati capaci di portare a casa la partita. Il match contro i campani fino ad un quarto d'ora dalla fine era sul 2 a 0 per i ragazzi di Zeman, ma poi ci sono stati i soliti blackout difensivi, che hanno rovinato quasi tutto.

La Virtus Entella si presenta a questo match in ripresa, dopo un avvio di campionato decisamente scioccante. La Serie B dei liguri è infatti iniziata con una sconfitta casalinga per 5 a 1 contro il Perugia, risultato che ha mortificato un ambiente ancora segnato dal pessimo finale della scorsa stagione, quando la squadra ha buttato via i play-off con un'ultima parta di annata dove si sono contate sconfitte e brutte figure in serie, tanto da convincere la società a cambiare guida tecnica. Dopo il rovinoso rovescio contro il Perugia di Giunti, la Virtus Entella ha pareggiato 1 a 1 con il Foggia in un match dove entrambe le formazioni hanno mirato a non farsi male, perchè troppa era la paura di ripetere il disastroso esordio. Poi per i liguri è arrivata la sconfitta per 2 a 1 nel derby con lo Spezia, dove però si è visto qualche segno di reazione, che è andato concretizzandosi del tutto nel bel 3 a 1 rifilato alla Ternana in un match molto importante, perchè giocato contro una diretta concorrente per la permanenza in Serie B, che quest'anno sembra essere l'obiettivo della squadra e della società.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Riguardo alle formazioni che scenderanno in campo all'Adriatico, il modulo per il Pescara sarà ovviamente il 4-3-3, vero e proprio marchio di fabbrica del tecnico boemo, mentre per quanto concerne gli 11 che scenderanno in campo, potrebbe esserci una novità in avanti, dove Benali, che ha fatto molto bene nella ripresa contro la Salernitana, potrebbe ottenere una maglia da titolare. Per il resto non dovrebbero esserci cambi, anche se ovviamente la difesa è il reparto più attenzionato. Molto ci si aspetta da Pettinari, che con Zeman in panchina sta segnando a raffica. Nell’Entella, Castorina per il match contro il Pescara potrebbe affidarsi al 4-3-1-2 e rispetto alla squadra vista in campo contro la Ternana, potrebbe esserci spazio per Diaw in attacco. Ovviamente inamovibile Luppi, autore di un goal e un assist contro gli umbri.

PRONOSTICO E QUOTE

Andando a vedere le quote dei bookmakers per questo match tra Pescara e Virtus Entella e nello specifico quelle delle Snai, si scopre come il Pescara parta favorito nonostante una difesa tutto tranne che irreprensibile nelle prime giornate di campionato. Un successo degli uomini di Zeman è infatti quotato a 1,75 volte la cifra giocata, mentre un colpo esterno dei liguri è dato addirittura a 4,25 volte l'eventuale scommessa effettuata. Un pareggio è invece quotato a 3,75.

