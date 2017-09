Pro Vercelli Salernitana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pro Vercelli Salernitana - LaPresse

Pro Vercelli e Salernitana si affrontano in una partita, diretta dall’arbitro Marini, valida per la quinta giornata del campionato di Serie B: siamo al primo turno infrasettimanale del torneo, appuntamento stasera alle ore 20.30. Si può dire che quello tra Grassadonia e Bollini, rispettivamente tecnici di Pro Vercelli e Salernitana, sia un match tra tecnici pericolanti, visto che l'avvio di stagione di entrambe le formazioni non è stato per nulla positivo. Entrambe sono reduci da due pareggi, che secondo alcuni hanno però soltanto rimandato il cambio in panchina.

Pro Vercelli Salernitana, partita valida per la quinta giornata di Serie B, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio 9: sarà dunque un’esclusiva per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno avvalersi anche della diretta streaming video attivabile con Sky Go - senza costi aggiuntivi - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PRO VERCELLI: FORMAZIONI E MOMENTO

La Pro Vercelli di Grassadonia è reduce da un buon pareggio per 0 a 0 sul campo del Brescia, che come detto ha puntellato la panchina del mister, che gli appassionati di calcio ricorderanno tra le altre cose con la maglia del Cagliari negli anni '90. Tuttavia è indubbio che i piemontesi debbano centrare una vittoria contro la Salernitana, perché l'avvio di campionato è stato decisamente negativo, con le sconfitte contro Frosinone, Ascoli e Cremonese. Specialmente quella contro la Cremonese, maturata per 4 a 1 in casa, ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi, che hanno visto una squadra incapace di proporre una qualsivoglia idea di gioco e surclassata sotto ogni punto di vista da una neo-promossa. A preoccupare sono diversi aspetti, primo tra tutti una tenuta difensiva decisamente inesistente. Anche l'attacco però preoccupa, perché una squadra che in quattro giornate di campionato è stata capace di segnare solo un goal, sembra condannata ad una stagione dove la retrocessione è l'unico esito pronosticabile. Certamente Grassadonia ha bisogno di tempo per imporre il proprio credo tattico, ma c'è bisogno di una vittoria: e il match contro la Salernitana tra le mura amiche sembra l'occasione giusta. La Pro Vercelli per arginare la grandinata di reti presa in queste prime uscite di campionato potrebbe cambiare modulo e presentarsi con un 3-5-2 dove gli esterni di centrocampo saranno chiamati più a dare copertura che a spingere. Grassadonia sembra quindi orientato a modellare la squadra in un'ottica dove il primo imperativo è migliorare la fase difensiva. Polidori e Vivas dovrebbero essere la coppia d'attacco a cui Grassadonia si affiderà per conservare la panchina.

SALERNITANA: FORMAZIONI E MOMENTO

La Salernitana di Bollini è reduce da un fortunoso quanto insperato 2 a 2 contro il Pescara, ma il risultato maturato nell'arco dei 90 minuti non deve ingannare: anche contro gli abruzzesi i campani hanno palesato grandi problemi nella costruzione del gioco e una difesa che non riesce a compiere mai i movimenti giusti. Il pareggio per 2 a 2 è infatti arrivato più per demeriti del Pescara che per meriti della Salernitana, che prima del match contro gli uomini di Zeman ha collezionato due pareggi contro la Ternana (3 a 3) e Venezia (0 a 0) ed una sconfitta contro il Carpi per 1 a 0. Bollini appare a rischio non tanto per i risultati, ma perchè in casa campana sembra regnare una gran confusione da un punto di vista tattico: basti pensare che nel match contro il Pescara il tecnico si è presentato con un 4-5-1 dove un difensore è stato messo a fare l'esterno alto, mentre in panchina vi erano diversi esterni di ruolo. E non è quindi un caso che contro la Pro Vercelli è probabile un cambio di modulo e di uomini. Per quanto riguarda l'assetto tattico è probabile un ritorno ad un più congeniale 3-5-2 considerando gli esterni che la Salernitana ha in rosa. Difficile che si rivedano in campo Perico e Della Rocca, tra i peggiori contro la formazione abruzzese, mentre Minala dovrebbe essere al suo posto dopo la buona prova offerta.

PRONOSTICO E QUOTE

Andando a vedere le quote nei tabelloni dei boomakers si scopre come il match si presenti decisamente equilibrato. Una vittoria della Pro Vercelli viene infatti pagata dalla Snai a 2,50 volte la cifra giocata, mentre un successo dei campani viene pagato 2,85 volte l'eventuale scommessa effettuata. Per la Snai risulta difficile si concretizzi un risultato di parità, visto che tale esito viene pagato 3,10 volte la scommessa effettuata.

