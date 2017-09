Probabili formazioni/ Benevento Roma: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 5^ giornata)

Probabili formazioni Benevento Roma, Serie A (Foto LaPresse)

Benevento Roma è la prima partita di mercoledì 20 settembre nella Serie A 2017-2018: si gioca alle ore 18 per la quinta giornata, che rappresenta il primo turno infrasettimanale della stagione. Per il Benevento l’avvio di stagione è stato terribile: ancora nessun punto in questo campionato, ma sono già state affrontate Sampdoria, Napoli e adesso questa Roma che arriva dalla convincente vittoria contro il Verona e deve ancora recuperare una partita. Una Roma che punta ai piani alti della classifica, mentre per gli stregoni c’è la necessità di dimenticare alla svelta i sei gol incassati al San Paolo. Andiamo allora a vedere in che modo le due squadre potrebbero schierarsi in campo, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Benevento-Roma.

FORMAZIONI BENEVENTO: I DUBBI DI BARONI

Da valutare in che modo Marco Baroni voglia disporre la sua squadra in campo: ancora tanti dubbi circa gli infortunati, ai quali si è aggiunto Antei che rimane in dubbio per questa partita. La sensazione è che non si vogliano forzare i tempi di recupero; dunque Djimsiti potrebbe prendere il posto al centro della difesa affiancando Lucioni, con Venuti e Gaetano Letizia che invece giocheranno sulle fasce laterali. A centrocampo non al meglio Chibsah, out invece Ciciretti che dunque lascerà spazio a Lombardi sulla corsia destra; l’altro ex Lazio, vale a dire Cataldi, sarà invece al centro dello schieramento con Ledian Memushaj che gli darà una mano in fase di impostazione. A sinistra invece dovrebbe esserci Lazaar, arrivato nell’ultimo giorno di calciomercato e già pronto a prendersi il posto; davanti invece ci sono poche scelte, Iemmello non dovrebbe farcela per l’infiammazione al ginocchio e dunque a giocare con Massimo Coda sarà ancora Samuel Armenteros. Il Benevento ha passato le ultime tre partite senza segnare un singolo gol: riuscirà a spezzare la maledizione?

FORMAZIONI ROMA: LE SCELTE DI DI FRANCESCO

La partita del Vigorito avrebbe potuto rappresentare la prima da titolare per Schick, e invece il ceco non viene convocato per un risentimento al flessore. Il suo posto sarà preso da Grégoire Defrel, che sostituisce Cengiz Under rispetto al tridente che ha giocato sabato sera; tridente nel quale è confermato Dzeko, mentre Perotti fa riaccomodare in panchina El Shaarawy. Anche a centrocampo si prevede una sostituzione, magari anche due: Gonalons per De Rossi è quella più probabile, in più Nainggolan potrebbe fermarsi per un risentimento e lasciare ancora campo a Lorenzo Pellegrini, questa volta però insieme a Strootman. Il belga in ogni caso dovrebbe essere portato in panchina; per quanto riguarda la difesa, Juan Jesus dovrebbe tornare titolare mandando in panchina Fazio, con Manolas invece sicuro del suo posto a protezione di Alisson. A sinistra grande vantaggio per Kolarov anche perchè in questo momento non ci sono troppe alternative; a destra la buona prova fornita da Florenzi lascia intendere che il numero 24 possa nuovamente avere una maglia dal primo minuto, pur se Bruno Peres rappresenta certamente una valida alternativa visti anche gli impegni ravvicinati.

IL TABELLINO E PROBABILI FORMAZIONI

BENEVENTO (4-4-2): 1 Belec; 23 Venuti, 5 Lucioni, 6 Djimsiti, 3 G. Letizia; 87 Lombardi, 8 Cataldi, 20 L. Memushaj, 77 Lazaar; 90 Armenteros, 11 M. Coda

A disposizione: 22 Brignoli, 12 Piscitelli, 18 Gyamfi, 95 Gravillon, 17 G. Di Chiara, 13 Chbisah, 14 N. Viola, 4 Del Pinto, 27 Parigini, 32 Puscas, 99 Brignola

Allenatore: Marco Baroni

Squalificati: -

Indisponibili: F. Costa, Antei, Ciciretti, D’Alessandro, Iemmello

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 21 Gonalons, 6 Strootman; 23 Defrel, 9 Dzeko, 8 Perotti

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 25 Bruno Peres, 20 Fazio, 15 Hector Moreno, 30 Gerson, 16 De Rossi, 7 Lo. Pellegrini, 17 Cengiz Under, 92 El Shaarawy

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Emerson P.

