Probabili formazioni/ Bologna Inter: quote, le ultime novità live (Serie A 5^ giornata)

Bologna Inter inaugura la quinta giornata del campionato di Serie A 2017-2018: si gioca in turno infrasettimanale e questa gara è l’anticipo di martedì 19 settembre, squadre in campo alle ore 20:45. Un Bologna reduce da due sconfitte consecutive cerca riscatto, ma di fronte ha un’Inter che fino a questo momento non ha sbagliato un colpo e vola a punteggio pieno insieme a Napoli e Juventus, avendo subito soltanto un gol nelle quattro partite giocate. Staremo a vedere se la squadra di Roberto Donadoni sarà in grado di prendersi almeno un pareggio in questa sfida delicata; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco, andiamo a leggere insieme le scelte dei due allenatori analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Bologna Inter.

QUOTE E SCOMMESSE

Per Bologna Inter, quinta giornata del campionato di Serie A 2017-2018, l’agenzia di scommesse Snai ha previsto quanto segue: il segno 1 (vittoria Bologna) vale 6,00; il segno X (pareggio) è quotato 4,25 mentre il segno 2 per la vittoria dell’Inter vi permetterebbe di guadagnare 1,53 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

BOLOGNA: I DUBBI DI DONADONI

Tanti problemi per Donadoni, che ha fuori sei giocatori potenzialmente titolari; logicamente nel suo 4-2-3-1 ci sono alcune defezioni, per esempio in difesa bisogna fare a meno di capitan Maietta e dunque saranno ancora Giancarlo Gonzalez e Helander a occupare la zona centrale, con Krafth e Masina che ancora una volta si dovrebbero allargare sulle corsie. In porta ci sarà Mirante; a centrocampo favoriti Andrea Poli e Taider (un ex della sfida) che garantiscono tanta corsa e capacità di interdizione, con Donadoni che dunque vuole aumentare la quantità in mediana per proteggere al meglio i quattro che giocheranno davanti. Dovrebbe tornare titolare Destro come unica punta; insieme a lui però dovrebbe esserci anche Palacio, che gioca una partita speciale e che dovrebbe agire come trequartista in una linea che prevede anche Verdi e Federico Di Francesco. Anche qui le alternative sono poche: potrebbe esserci spazio per Okwonkwo nel secondo tempo, un’altra soluzione sarebbe quella di Bruno Petkovic come prima punta.

INTER: LE SCELTE DI SPALLETTI

Luciano Spalletti deve valutare la condizione di alcuni giocatori; in mezzo al campo però sembra probabile la staffetta tra Matias Vecino, che dovrebbe tornare dal primo minuto, e Gagliardini che invece si accomoderà in panchina. Dovrebbe essere confermato tutto il resto: D’Ambrosio e Dalbert sulle fasce laterali, coppia centrale davanti ad Handanovic che come sempre sarà formata da Miranda e Skriniar. Joao Mario e Brozovic si giocano il posto sulla trequarti: il portoghese ancora una volta appare favorito per iniziare questa partita, a meno che Spalletti non decida per un turno di riposo visti gli impegni ravvicinati. Dovrebbero esserci Candreva e Perisic, che in questo momento non hanno ricambi; uno di loro potrebbe essere Eder, pronto a prendersi una maglia sulla sinistra ma ancora indietro nelle gerarchie del tecnico toscano. La prima punta sarà Mauro Icardi, che contro il Crotone è rimasto a secco per la prima volta in questo campionato.

IL TABELLINO E LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): 83 Mirante; 4 Krafth, 3 G. Gonzalez, 18 Helander, 25 Masina; 16 A. Poli, 8 Taider; 9 Verdi, 24 Palacio, 14 F. Di Francesco; 10 Destro

A disposizione: 1 A. Da Costa, 15 I. Mbaye, 77 Donsah, 2 Nagy, 5 Pulgar, 12 Crisetig, 30 Okwonkwo, 7 B. Petkovic

Allenatore: Roberto Donadoni

Squalificati: -

Indisponibili: Torosidis, Maietta, De Maio, C. Keita, Falletti, Krejci

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 25 Miranda, 37 Skriniar, 29 Dalbert; 20 Borja Valero, 11 Matias Vecino; 87 Candreva, 10 Joao Mario, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 61 Vanheusden, 13 Ranocchia, 55 Nagatomo, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 17 Karamoh, 99 Pinamonti, 23 Eder

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Joao Cancelo

