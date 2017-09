Probabili formazioni/ Juventus Fiorentina: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 5^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Fiorentina, Serie A (Foto LaPresse)

Juventus Fiorentina, big match nella quinta giornata di Serie A 2017-2018, si gioca mercoledì 20 settembre alle ore 20:45; i bianconeri affrontano il primo turno infrasettimanale della stagione a punteggio pieno, reduci dalla vittoria di Reggio Emilia e a caccia dunque di altri tre punti per proseguire la marcia. La Fiorentina però è in ripresa: ha vinto le ultime due partite e appare dunque aver trovato la giusta ricetta per arrivare a giocarsi le posizioni europee. In attesa che le due squadre scendano sul terreno di gioco, vediamo quali potrebbero essere le decisioni dei due allenatori per questa sfida, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Juventus Fiorentina.

COME VEDERE JUVENTUS FIORENTINA IN DIRETTA TV

Juventus Fiorentina, valida per la quinta giornata della Serie A 2017-2018, sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare a pagamento (nello specifico Sky Calcio 1) e su quelli del digitale terrestre a pagamento (precisamente su Premium Sport e Premium Sport HD).

FORMAZIONI JUVENTUS: LE SCELTE DI ALLEGRI

Non dovrebbe farcela Sami Khedira, il cui rientro è previsto nel fine settimana per il derby; ancora Matuidi titolare al fianco di Pjanic nella mediana di Massimiliano Allegri. Per il resto, le scelte potrebbero essere simili a quelle viste domenica contro il Sassuolo: possibile turno di riposo per Chiellini in vista del Torino, scalpita Benatia che farebbe coppia con Rugani mentre Lichtsteiner e Alex Sandro giocano anche per mancanza di alternative, a meno che a sinistra non si decida di mandare in campo Asamoah (Howedes potrebbe essere portato in panchina). Detto del centrocampo, si prospetta eventualmente qualche sostituzione anche nel reparto offensivo: non Dybala (in forma stratosferisca) o Higuain - apparso piuttosto nervoso nelle ultime uscite - casomai Mario Mandzukic che potrebbe lasciare una maglia da titolare a Douglas Costa, mentre il grande ex Bernardeschi ancora una volta dovrebbe partire dalla panchina (titolare Cuadrado) in attesa della sua grande occasione. Ad ogni modo, sia pure con qualche problema fisico, la rosa è ampia e Allegri potrà decidere con calma quali correttivi apportare.

FORMAZIONI FIORENTINA: LE SCELTE DI PIOLI

Anche Stefano Pioli valuta dei cambi: in difesa potrebbero “saltare” i due terzini, con Laurini e Maxi Olivera pronti a prendere il posto di Bruno Gaspar e Biraghi, che hanno giocato fino a oggi e potrebbero avere un turno di riposo anche per favorire (almeno a destra) una soluzione maggiormente difensiva. German Pezzella e Astori non sono in discussione, così come a centrocampo dovrebbe esserci la conferma per Veretout e Badelj che hanno garantito un buon rendimento nelle ultime uscite, ma attenzione a Carlos Sanchez che scalpita per avere una maglia dal primo minuto. Possibile qualche variazione anche davanti? Sì, con Saponara che tornerà tra i convocati dopo aver giocato con la Primavera e con Eysseric che insidia la maglia di Benassi, possibile destinato alla panchina. Con l’ex del Nizza in posizione centrale dovrebbero esserci ancora Federico Chiesa e Thereau a presidiare le fasce laterali; come prima punta agirà Giovanni Simeone, difficile che Babacar possa essere schierato dal primo minuto a Torino ma decisamente probabile invece che nel secondo tempo ci sia la staffetta con il Cholito.

IL TABELLINO E LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 4 Benatia, 12 Alex Sandro; 14 Matuidi, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 10 Dybala, 11 Douglas Costa; 9 Higuain

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 15 Barzagli, 3 Chiellini, 22 Asamoah, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi, 17 Mandzukic

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: De Sciglio, Howedes, Khedira, Marchisio, Pjaca

FIORENTINA (4-2-3-1): 57 Sportiello; 2 Laurini, 20 Ge. Pezzella, 13 Astori, 15 Maxi Olivera; 17 Veretout, 5 Badelj; 25 F. Chiesa, 10 Eysseric, 77 Thereau; 9 G. Simeone

A disposizione: 97 Dragowski, 22 Cerofolini, 76 Bruno Gaspar, 31 Vitor Hugo, 3 Biraghi, 19 Cristoforo, 6 Carlos Sanchez, 24 Benassi, 8 Saponara, 28 Gil Dias, 27 Lo Faso, 30 Babacar

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: -

Indisponibili: -

