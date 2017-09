Probabili formazioni/ Lazio Napoli: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 5^ giornata)

Probabili formazioni Lazio Napoli, Serie A (Foto LaPresse)

Lazio Napoli è una delle partite più affascinanti nella quinta giornata di Serie A 2017-2018: si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 20 settembre e nel primo turno infrasettimanale della stagione i partenopei arrivano a questa gara a punteggio pieno, con il miglior attacco e la miglior differenza reti. Bel banco di prova per gli uomini di Maurizio Sarri, ma anche per una Lazio che è la prima inseguitrice del terzetto di testa e, dopo aver già schiantato il Milan all’Olimpico, ci riprova contro una chiara candidata per lo scudetto. In attesa che la partita si giochi, studiamo in maniera dettagliata quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Lazio Napoli.

COME VEDERE LAZIO NAPOLI IN DIRETTA TV

Lazio Napoli, valida per la quinta giornata della Serie A 2017-2018, sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare a pagamento (nello specifico Sky Calcio 2) e su quelli del digitale terrestre a pagamento (precisamente su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD).

FORMAZIONI LAZIO: LE SCELTE DI INZAGHI

Simone Inzaghi non ha fatto turnover contro il Genoa e dovrebbe confermare la stessa formazione vista domenica sera; una sola eccezione, il rientro di Parolo che era squalificato e dovrebbe riprendere il posto in mezzo al campo, dirottando in panchina il comunque positivo Murgia. Nel 3-4-2-1 disegnato dal tecnico, la Lazio dovrebbe ancora mandare in campo De Vrij al centro della difesa con Bastos e Radu a fargli compagnia in difesa (come sappiamo Wallace deve affrontare un lungo stop); Basta e Lulic sono ancora destinati a presidiare le corsie laterali, in mezzo con Parolo ci sarà ovviamente Lucas Leiva che cresce di partita in partita, con Milinkovic-Savic che dunque ancora una volta si prende la posizione alle spalle di Ciro Immobile, facendo compagnia a Luis Alberto che si sta dimostrando sempre più importante per questa squadra. Da valutare ovviamente se questa formazione possa essere messa in discussione: difficilmente però Inzaghi rinuncerà a questi giocatori in una partita così delicata e importante come quella contro il Napoli, eventualmente però nel secondo tempo potrà esserci spazio per Felipe Caicedo in attacco e magari per Jordan Lukaku sulla corsia sinistra.

FORMAZIONI NAPOLI: I DUBBI DI SARRI

Come sempre Maurizio Sarri deve fare i conti con l’ampia rosa di scelte per il centrocampo: Hamsik avrebbe dovuto riposarsi domenica e invece ha giocato, difficile che possa stare fuori contro la Lazio e allora le sostituzioni potrebbero essere altre, per esempio Zielinski e Amadou Diawara che si preparano a prendere il posto di Allan e Jorginho, anche se tenere fuori la mezzala brasiliana in questo periodo potrebbe essere deleterio (al di là del gol segnato contro il Benevento). Per il resto le scelte dovrebbero essere le stesse: in difesa Hysaj e Ghoulam sulle fasce laterali, con Raul Albiol confermato al fianco di Koulibaly. Nel tridente offensivo non dovrebbero esserci modifiche: Dries Mertens, reduce dalla doppietta contro il Benevento, sarà ancora al centro dell’attacco con Milik destinato una volta di più alla panchina, a presidiare gli esterni ci saranno Callejon e Lorenzo Insigne ma nel secondo tempo potrebbero trovare spazio, come già accaduto domenica pomeriggio, Giaccherini e Ounas con il giovane franco-algerino che si sta inserendo sempre più nella squadra partenopea ed è pronto a dare il suo contributo.

IL TABELLINO E LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-4-2-1): 1 Strakosha; 15 Bastos, 3 De Vrij, 26 Radu; 8 Basta, 16 Parolo, 6 Lucas Leiva, 19 Lulic; 18 Luis Alberto, 21 Milinkovic-Savic; 17 Immobile

A disposizione: 55 Vargic, 23 Guerrieri, 27 Luiz Felipe, 4 Patric, 77 Marusic, 88 D. Di Gennaro, 11 Crecco, 96 Murgia, 5 J. Lukaku, 20 Caicedo, 29 Palombi

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: Wallace, Felipe Anderson, Nani

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 21 Chiriches, 19 Ni. Maksimovic, 6 Mario Rui, 5 Allan, 8 Jorginho, 30 Rog, 37 Ounas, 99 Milik, 15 Giaccherini

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: -

