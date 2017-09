Probabili formazioni/ Milan Spal: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 5^ giornata)

Probabili formazioni Milan Spal, Serie A (Foto LaPresse)

Milan Spal si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 20 settembre: è la quinta giornata del campionato di Serie A 2017-2018 e i rossoneri arrivano a questo impegno avendo battuto l’Udinese e portandosi così in quinta posizione in classifica. Spal che ha perso la sua imbattibilità casalinga in questa stagione e sta iniziando a capire quanto la stagione nella massima serie possa essere complicata e piena di insidie; resta comunque un bel progetto quello di Leonardo Semplici, e già giocare a San Siro può essere considerato un traguardo per una squadra che solo quattro anni fa era in Serie D. Andiamo quindi a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Milan-Spal.

COME VEDERE MILAN SPAL IN DIRETTA TV

Milan Spal, valida per la quinta giornata della Serie A 2017-2018, sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare a pagamento (nello specifico Sky Calcio 3) e su quelli del digitale terrestre a pagamento (precisamente su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD).

FORMAZIONI MILAN: LE SCELTE DI MONTELLA

Qualche modifica alla formazione rispetto a quanto visto contro l’Udinese ci sarà: Vincenzo Montella sfrutta il turno casalingo contro una neopromossa per dare campo ad alcuni elementi della sua rosa per il momento “sacrificati”. In difesa per esempio Cristian Zapata potrebbe prendere il posto di Musacchio, confermando comunque la linea a tre con Bonucci al centro e Alessio Romagnoli schierato sul centrosinistra; a centrocampo si prepara una mini-rivoluzione se così vogliamo chiamarla, con Montolivo e Calhanoglu che potrebbero andare a sostituire Lucas Biglia e Bonaventura andando a confermare il solo Kessie (anche lui però rischia il posto, visto che Montolivo può giocare anche come mezzala). Qualche chance ce l’ha anche Manuel Locatelli che però dovrebbe partire dalla panchina; per quanto riguarda invece le fasce, Calabria e Ricardo Rodriguez vanno verso la conferma. Ci sarà spazio nel reparto avanzato per André Silva? Difficile: Montella dovrebbe confermare Kalinic (doppietta alla prima da titolare) e Suso al fianco del croato, ma si vedrà quali potranno essere le modifiche a partita in corso e se ci saranno sorprese.

FORMAZIONI SPAL: I DUBBI DI SEMPLICI

Possibile che Leonardo Semplici confermi le scelte viste negli ultimi turni: sarà ancora 3-5-2 con qualche defezione importante, come quelle di Luca Rizzo e Floccari. Davanti ad Alfred Gomis, ancora titolare al posto dell’indisponibile Meret, linea guidata da Vicari con Salamon (un ex: era passato brevemente dal Milan) e Vaisanen ai suoi lati, mentre sulle corsie laterali dovrebbero trovare spazio Manuel Lazzari, che potrebbe essere schierato a destra, e Filippo Costa che sembra ristabilito. In mezzo a fare da playmaker sarà come al solito Viviani; a dargli una mano ci saranno Schiattarella, pericoloso in fase di inserimento senza palla, e capitan Mora che si occuperà del raccordo tra i reparti; davanti le soluzioni non sono ancora tantissime, perciò Paloschi (anche lui ex, cresciuto in casa rossonera con tanto di esordio e gol in prima squadra) dovrebbe fare coppia con Marco Borriello, altro giocatore che oggi milita nella Spal dopo un trascorso in maglia rossonera (ha giocato con il Milan una delle stagioni migliori nella sua carriera). Dalla panchina occhio a Federico Bonazzoli (per lui quasi un derby) e Antenucci che, decisivo lo scorso anno per la promozione, sta faticando a trovare i giusti spazi.

IL TABELLINO E LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): 99 G. Donnarumma; 17 C. Zapata, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli; 2 Calabria, 79 Kessie, 18 Montolivo, 10 Calhanoglu, 68 Ri. Rodriguez; 8 Suso, 7 Kaliic

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 22 Musacchio, 15 Gustavo Gomez, 20 Abate, 4 José Mauri, 21 Lucas Biglia, 73 Locatelli, 5 Bonaventura, 11 Borini, 9 André Silva, 63 Cutrone

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: A. Conti, Antonelli

SPAL (3-5-2): 1 A. Gomis; 21 Salamon, 23 Vicari, 15 Vaisanen; 29 M. Lazzari, 28 Schiattarella, 77 Viviani, 20 Mora, 33 F. Costa; 22 Borriello, 43 Paloschi

A disposizione: 92 G. Marchegiani, 17 Poluzzi, 27 Felipe, 6 Cremonesi, 12 Pa Konate, 14 Mattiello, 18 Schiavon, 88 A. Grassi, 24 M. Vitale, 7 Antenucci, 9 F. Bonazzoli

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Meret, Oikonomou, Della Giovanna, L. Rizzo, Floccari

