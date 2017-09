Probabili formazioni Serie A/ Bologna-Inter: Spalletti ritrova Santon, Gagliardini in panca (5a giornata)

Luciano Spalletti, allenatore Inter - LaPresse

La quinta giornata del campionato di Serie A 2017-2018 inizierà questa sera con l’anticipo Bologna-Inter. Andiamo brevemente a vedere le probabili formazioni del match, a cominciare da quella nerazzurra. Luciano Spalletti potrà contare su tutti gli effettivi tranne Cancelo, visto che anche Santon è tornato fra gli arruolabili. Il tecnico di Certaldo dovrebbe cambiare poco rispetto alla trasferta di Crotone, con Handanovic a curare la porta, retroguardia a quattro composta da Dalbert (in ballottaggio con Nagatomo), e D’Ambrosio sulle due corsie, mentre in mezzo spazio ai centrali Skriniar e Miranda. A centrocampo, Gagliardini dovrebbe tornare in panchina, lasciando spazio alla coppia Borja Valero-Vecino. Davanti, infine, Icardi prima punta spalleggiato da Candreva e Perisic sugli esterni con Joao Mario in vantaggio su Brozovic per una maglia da titolare. Bologna con un 4-3-3 con Mirante in porta, difesa formata da Mbaye, Gonzalenz, Helander e Masina; a centrocampo, Donsah, Pulgar e Taider, mentre in attacco tridente Verdi, Palacio, Di Francesco.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE A PER LA QUINTA GIORNATA

E’ tutto pronto per una nuova giornata del campionato di Serie A. A partire da questa sera si disputerà la quinta giornata della stagione 2017-2018, primo turno infrasettimanale di quest’annata. Visti gli impegni ravvicinati, sono molti gli allenatori che attueranno un po’ di turnover, in particolare Allegri e Montella. Non proferite questa parola, invece, davanti a Sarri, che ovviamente manderà in campo il suo classico undici, con l’eccezione Hamsik: giocherà o meno? Andiamo a scoprirlo nelle probabili formazioni di oggi.

Si comincia già questa sera, con l’interessante anticipo dello stadio Dall’Ara fra il Bologna e l’Inter. Luciano Spalletti avrà tutti a disposizione tranne il lungodegente Cancelo. Probabile panchina per Gagliardini, non brillantissimo a Crotone, e al suo posto dovrebbe giocare Vecino. Attenzione al ballottaggio Nagatomo-Dalbert e Brozovic-Joao Mario, con gli ultimi due in vantaggio. Nel Bologna, invece, spazio all’ex Palacio, mentre un altro ex come Mbaye si giocherà il posto da titolare con Krafth. Domani la giornata inizierà con l’anticipo delle ore 18:00 fra Benevento e Roma. Partiamo dai capitolini, che registrano un nuovo stop di Schick, che ha un problema muscolare. In forte dubbio anche la presenza dal primo minuto di Radja Nainggolan: probabile centrocampo formato da Pellegrini, Strootman e Gonalons, con De Rossi in panca. Nel Benevento, coppia d’attacco Coda-Armenteros, mentre non ci sarà il centrocampista Ciceretti, fra i migliori dei suoi. L'Atalanta ospiterà il Crotone alle ore 20:45 di domani sera. Gomez di nuovo titolare dopo il riposo dello scorso weekend, mentre Kurtic e Ilicic si giocheranno una maglia. Petagna favorito infine su Cornelius. Fra le fila calabresi, Budimir va in panchina, lasciando spazio a Tumminello, in coppia davanti con Tonev. Il Cagliari giocherà in casa domani sera alle ore 20:45, ospitando il Sassuolo. Sicurezza Joao Pedro, mentre in attacco tre maglie per due posti fra Sau, Farias e Pavoletti: chi sceglierà Rastelli? Negli emiliani, invece, ancora out Berardi per un problema al piede. Dovrebbe partire dal primo minuto il giovane Duncan. Il Genoa di nuovo al Marassi dopo la sconfitta di domenica sera contro la Lazio. Pellegri dovrebbe esordire dal primo minuto dopo la prestazione super dello scorso weekend. Si rivede Bertolacci, che torna dopo la squalifica, mentre sulla fascia destra, dubbio fra Centurion e Ricci. Nel Chievo, invece, Cacciatore al posto dell’infortunato Gobbi: ipotizzabile un 4-3-1-2 con Birsa trequartista alle spalle del duo Inglese e Pucciarelli. Bella sfida a Torino fra la capolista Juventus e la Fiorentina. Max Allegri dovrebbe attuare un po’ di turnover visti i molteplici impegni di queste settimane, con difesa formata da Asamoah e Lichtsteiner sulle due corsie, mentre in mezzo spazio a Barzagli e Benatia, quest’ultimo in vantaggio su Rugani. Possibile partenza dal primo minuto di Bernardeschi al posto di Cuadrado; De Sciglio out per infortunio. Nella Viola, invece, Simeone, Chiesa e Benassi davanti, con Thereau che invece dovrebbe accomodarsi in panchina. Lazio-Napoli è senza dubbio il big match di questo turno e per l’occasione Inzaghi potrà contare per la prima volta su Nani, che dovrebbe comunque partire dalla panchina. Si rivede Parolo dopo la squalifica, per il resto, formazione tipo. Fra le fila partenopee, unico dubbio per Sarri: schierare o meno capitan Hamsik? Se Marek dovesse riposare, spazio all’ottimo Zielinski dal primo minuto. Turnover anche in casa Milan che domani sera giocherà contro la Spal a San Siro. Torna titolare André Silva, con uno fra Kalinic e Suso. In difesa, Zapata in vantaggio su Romagnoli, con Abate sulla corsia destra al posto di Calabria. Dubbio Calhanoglu-Bonaventura, con il turco per ora in pole position. Fra le fila biancoazzurre, invece, dubbio per il secondo attaccante al fianco di Borriello: Antenucci in vantaggio su Paloschi, ma non è da escludere la coppia di ex rossoneri. L’Udinese giocherà in casa domani sera contro il Torino. Delneri deve decidere chi mandare in campo dal primo minuto fra Maxi Lopez e Bajic. Fafana probabile titolare al posto di Behrami. Nel Torino, invece, Mihajlovic conferma il poker d’attacco Belotti, Ljajic, Niang, Iago Falque. Si rivede Acquah. Infine la partita di Verona fra l’Hellas e la Sampdoria. Possibile recupero di Cerci che nella giornata di ieri si è allenato col gruppo. Pecchia non potrà invece contare su Souprayen, squalificato dopo la trasferta di Roma. Nei blucerchiati dubbio in avanti al fianco di Quagliarella: possibile ballottaggio fra i due nuovi acquisti Caprari e Zapata.

