Pronostici Serie A/ Scommesse e quote delle partite: Juventus Fiorentina, Lazio Napoli (5^ giornata)

La quinta giornata del campionato di Serie A 2017-2018 vivrà oggi ben nove partite, che costituiranno naturalmente il grosso del primo turno infrasettimanale della stagione. Si comincerà alle ore 18.00 con Benevento-Roma, mentre le altre otto sfide sono in programma tutte alle ore 20.45: si tratterà di Atalanta-Crotone, Cagliari-Sassuolo, Genoa-Chievo, Verona-Sampdoria, Juventus-Fiorentina, Lazio-Napoli, Milan-Spal e Udinese-Torino. Riepilogato il calendario di questo turno, vediamo ora nel dettaglio partita per partita le scommesse e i pronostici sull’esito di questi incontri.

PRONOSTICO BENEVENTO ROMA

Una Roma in ripresa giocherà in casa di un Benevento reduce dalla pesantissima coppola del San Paolo: il fattore campo sembra troppo poco per riequilibrare una netta differenza di valori, di conseguenza il pronostico pende tutto dalla parte degli uomini di Eusebio Di Francesco.

PRONOSTICO ATALANTA CROTONE

Discorso simile per Atalanta-Crotone, in questo caso però anche il fattore campo favorisce la squadra tecnicamente più forte: nerazzurri di conseguenza senza ombra di dubbio da preferire, anche se Gian Piero Gasperini deve iniziare a fare i conti con i tanti impegni ravvicinati.

PRONOSTICO CAGLIARI SASSUOLO

Cagliari-Sassuolo può sembrare meno squilibrata, tuttavia i rossoblù sardi sono reduci da ben due vittorie consecutive e di conseguenza gli uomini di Massimo Rastelli sono favoriti per un tris che spingerebbe il Cagliari in una invidiabile posizione di classifica.

PRONOSTICO GENOA CHIEVO

Più incerta appare Genoa-Chievo: la classifica favorisce i gialloblù, avversario sempre scomodo per chiunque, ma la differenza di valori in questo caso non è così evidente, per cui il fattore campo, la necessità di fare punti e magari il talento di Pellegri potrebbero fare pendere la bilancia dalla parte del Grifone.

PRONOSTICO VERONA SAMPDORIA

Discorso simile per Verona-Sampdoria, che mette di fronte le altre due squadre delle stesse città: i blucerchiati sicuramente hanno qualcosa in più, ma l’Hellas è già di fronte a uno snodo importante della sua stagione e di conseguenza ci attendiamo una partita aperta ad ogni possibilità.

PRONOSTICO JUVENTUS FIORENTINA

Juventus-Fiorentina è una partita sempre gustosa: favoriti d’obbligo i campioni d’Italia in carica, che giocano in casa, viaggiano ancora a punteggio pieno e hanno un Dybala in forma straripante, tuttavia il nuovo progetto viola di Stefano Pioli sembra crescere bene e la Fiorentina potrà giocare con la serenità di chi con un bel risultato può dare una svolta fantastica al proprio campionato.

PRONOSTICO LAZIO NAPOLI

Ancora più intrigante Lazio-Napoli, partita che è il big-match di questo turno infrasettimanale e che appare difficile onestamente da pronosticare prima: un match da tripla, una sfida avvincente che darà risposte importanti sia sulla squadra di Simone Inzaghi sia su quella di Maurizio Sarri, entrambe in buona forma alla vigilia del match.

PRONOSTICO MILAN SPAL

Occasione favorevole per il Milan in casa contro la Spal, che dopo il grande avvio di fine agosto è tornata fra i ranghi: avversario comunque da non sottovalutare per i rossoneri di Vincenzo Montella, che però sono evidentemente favoriti e devono sfruttare questo turno sulla carta positivo per inanellare un’altra vittoria.

PRONOSTICO UDINESE TORINO

Più intrigante dal punto di vista del pronostico appare Udinese-Torino, un match che potrebbe essere spero ad ogni epilogo: i granata hanno probabilmente qualcosa in più, ma la differenza non è così netta e quindi a Udine di certo non sarà una trasferta semplice per la banda Mihajlovic.

