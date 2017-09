RIGORE SU EDER IN BOLOGNA INTER/ Video, la moviola fa discutere, ma la VAR assegna il penalty a Icardi

Icardi, in gol su rigore contestato (foto LaPresse)

L'arbitro assegna un rigore per fallo di Mbayer su Eder, e Icardi segna un gol che rimette in pista l'Inter. Tutto ok? Niente affatto. Grandi polemiche in apertura della quinta giornata del campionato di Serie A, che si sta disputando in turno infrasettimanale. Nell’anticipo di martedì sera tra Bologna e Inter, infatti, i nerazzurri hanno pareggiato 1-1 in casa dei felsinei grazie ad un calcio di rigore che ha scatenato molte polemiche su arbitro e VAR. Mbaye ha infatti toccato Eder in area, ma il replay dell’azione ha mostrato una dinamica decisamente poco chiara. Non si comprende se il contatto che ha causato il calcio di rigore sia avvenuto all’inizio dell’azione, o se sia stata punita una trattenuta con il braccio di Mbaye che cadendo avrebbe “agganciato” la caviglia dell’attaccante. Di sicuro i giocatori del Bologna hanno chiesto il “VAR Review” per l’episodio, con l’arbitro Di Bello che ha deciso per attenersi a ciò che gli veniva comunicato dalla cabina VAR, senza andare a vedere lui stesso l’azione, come è stata consuetudine in queste prime settimane di sperimentazione della moviola in campo.

LA RABBIA DEL PORTIERE FELSINEO MIRANTE

La decisione di Di Bello è stata presa con grande fermezza, ma la rabbia dei giocatori di casa è stata evidente, con il portiere bolognese Mirante che ha apostrofato il direttore di gara, come si è letto sul labiale durante le proteste, dicendogli: “Devi andare a vederlo tu che sei l’arbitro!” La decisione di Di Bello è stata invece pilatesca, con la scelta definitiva che è arrivata direttamente dal VAR, anche se sulla concessione del rigore, prima della revisione, l’arbitro era stato inizialmente esitante ma poi perentorio nella concessione del penalty. Si stanno moltiplicando le reazioni sui social, con molti tifosi di fede juventina e milanista che stanno ironizzando sulla generosità nella concessione del rigore, ma anche sul mancato controllo del VAR, che sembra aver analizzato piuttosto superficialmente l’episodio. Mauro Icardi ha poi trasformato dagli undici metri ma per l’Inter non è arrivata la vittoria, col Bologna che ha mantenuto il punteggio sull’1-1 fino al triplice fischio finale.

Icardi Goal! Bologna 1-1 Interpic.twitter.com/um3eSNAXI5 — FN (@FansNerazzurri) 19 settembre 2017

