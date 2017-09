Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (5^ giornata, 19 settembre 2017)

Risultati Serie B, 5^ giornata (Foto LaPresse)

Nemmeno il tempo di archiviare gli ultimi risultati che la Serie B 2017-2018 torna in campo: si gioca infatti la quinta giornata, che il primo turno infrasettimanale della stagione, un turno che si è aperto ieri con l’anticipo tra Avellino e Venezia (risultato finale 1-1). Sono dunque dieci le partite che vedremo martedì 19 settembre, tutte con calcio d’inizio alle ore 20:30. Nel dettaglio: Ascoli-Frosinone, Bari-Cremonese, Carpi-Foggia, Cittadella-Cesena, Palermo-Perugia, Parma-Empoli, Pescara-Virtus Entella, Pro Vercelli-Salernitana, Spezia-Novara e Ternana-Brescia.

TERZETTO AL COMANDO

Sono tre le squadre che comandano la classifica: Carpi, Frosinone e Perugia. Il Grifone è quella che segna di più: 13 gol nelle prime quattro giornate, mettendo in mostra sempre un giocatore diverso. Il nordcoreano Han Kwang-Song è già a quota 5 reti, ma poi ci sono Samuel Di Carmine e quel Cristian Buonaiuto esploso sabato con una splendida doppietta. Il Carpi ha subito una sola rete, ma nel momento in cui la difesa ha incassato non ha vinto e, per adesso, non è mai riuscito a fare più di un gol a partita; potrebbe essere un problema in futuro, intanto gli emiliani continuano a fare corsa di testa. Così il Frosinone, che ha saputo rimontare il Bari in una partita molto bella e continua a convincere: anche i ciociari hanno un attacco potenzialmente devastante, soprattutto perchè la rosa è rimasta praticamente la stessa rispetto agli ultimi anni.

L’INSEGUITRICE

Tre in testa, una ad inseguire: l’Empoli ha staccato la concorrenza e per adesso è la vera alternativa al tris di cui abbiamo parlato. Attenzione ai toscani: la qualità della rosa e la sua esperienza non si discutono, in più Vincenzo Vivarini può permettersi di schierare nel suo reparto offensivo giocatori come Alfredo Donnarumma e Francesco Caputo. Potenzialmente può essere la coppia più letale del campionato di Serie B: lo sta dimostrando con i fatti e tiene in alta quota gli azzurri, che non hanno ancora perso ma oggi si confrontano su un campo difficile come quello di Parma, contro una squadra che arriva da due sconfitte consecutive e va dunque in cerca di riscatto.

CRISI PROFONDA

Il Bari ha bisogno di ritrovarsi: ancora una volta i pugliesi sono partiti con l’obiettivo promozione e la prima giornata - 3-0 al Cesena - aveva fatto ben sperare. Poi è arrivato il calo, anzi il crollo: per Fabio Grosso tre sconfitte consecutive e, se perdere al Matusa può sempre starci, i due errori individuali che hanno condizionato il risultato lasciano intendere che in seno alla squadra ci sia poca serenità. Sul fondo della classifica ci sono però altre squadre: tra queste, nell’ultimo turno ha perso solo l’Ascoli ma all’infrasettimanale arriva sotto tono anche il Foggia, che ha cullato il sogno di vincere la prima partita della stagione ma si è fatto recuperare dal Palermo e dunque ha pareggiato, rimanendo in penultima posizione e non essendo riuscito a staccare la concorrenza.

RISULTATI SERIE B 2017-2018, 5^ GIORNATA





RISULTATO FINALE Avellino Venezia 1-1 - 80' Moreo (V), 88' D'Angelo (A)

Martedì 19 settembre

ore 20:30 Ascoli-Frosinone

ore 20:30 Bari-Cremonese

ore 20:30 Carpi-Foggia

ore 20:30 Cittadella-Cesena

ore 20:30 Palermo-Perugia

ore 20:30 Parma-Empoli

ore 20:30 Pescara-Virtus Entella

ore 20:30 Pro Vercelli-Salernitana

ore 20:30 Spezia-Novara

ore 20:30 Ternana-Brescia

CLASSIFICA SERIE B 2017-2018

Perugia, Frosinone, Carpi 10

Empoli 8

Cremonese, Venezia*, Avellino* 7

Palermo, Novara, Parma 6

Pescara, Brescia, Ternana 5

Cittadella, Cesena, Spezia, Virtus Entella 4

Bari, Salernitana, Ascoli 2

Foggia 2

Pro Vercelli 1

* una partita in più

