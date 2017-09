Romania Italia/ Info streaming video e diretta tv: formazioni, orario e risultato live (calcio femminile)

Diretta Romania Italia, calcio femminile (Foto LaPresse)

Romania Italia sarà diretta dalla polacca Monika Mularczyk e va in scena alle ore 17 di martedì 19 settembre; si gioca per la seconda giornata delle qualificazioni al Mondiale 2019 di calcio femminile, che si terranno in Francia tra il 7 giugno e il 7 luglio. L’Italia di Milena Bartolini è inserita nel gruppo 6 e ha iniziato bene la sua marcia: 5-0 alla Moldavia nella prima partita. Adesso però il compito rischia di complicarsi contro una Romania che ha sicuramente più qualità delle nostre prime avversarie; ricordiamo che a superare il girone e qualificarsi direttamente alla fase finale dei Mondiali è solo la prima di ciascun girone, mentre le quattro migliori seconde giocheranno un playoff con un solo posto a disposizione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Romania Italia non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà possibile assistere alla sfida in diretta streaming video; per quanto riguarda gli aggiornamenti e le informazioni utili sulla partita e sul girone delle qualificazioni al Mondiale, potete visitare il sito www.fifa.com all’apposita sezione dedicata al calcio femminile.

IL CONTESTO DEL MATCH

Al Constantin Radulescu di Cluj-Napoca l’Italia cerca la seconda vittoria nel girone; la prima partita è stata un trionfo, al Picco di La Spezia le Azzurre hanno segnato cinque gol con la doppietta di Cristiana Girelli e i sigilli di Daniela Sabatino, Barbara Bonansea e Valentina Bergamaschi. Una vittoria che era certamente attesa, ma che poteva non essere scontata visto il nuovo corso impostato dopo il fallimento degli Europei in Olanda; l’inizio è stato buono, adesso l’Italia affronta la prima trasferta contro la Romania che non ha ancora giocato in queste qualificazioni (solo Italia e Moldavia sono scese in campo finora). L’obiettivo è chiaramente vincere per mantenere il primo posto nel girone, aspettando gli altri risultati che matureranno.

LE PROBABILI FORMAZIONI

L’Italia dovrebbe disporsi in campo con una formazione molto simile a quella vista a La Spezia contro la Moldavia: un 4-4-2 con Gama e Linari a proteggere il portiere Giuliani, Bartoli e Guagni sugli esterni difensivi a formare la catena con, rispettivamente, Bonansea e Bergamaschi che saranno invece i laterali di centrocampo, con il compito di aumentare la pericolosità offensiva della nostra nazionale andando a comporre una sorta di 4-2-4 quando l’Italia avrà il possesso del pallone. Davanti non viene modificata la coppia formata da Sabatino e Girelli, le giocatrici dalle quali passa la maggior parte della nostra sorte sulla strada verso il Mondiale 2019 di calcio femminile.

