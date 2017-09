Spezia Novara/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Spezia Novara - LaPresse

Spezia Novara, diretta dall’arbitro Pinzani, sarà valida per la quinta giornata, primo turno infrasettimanale del campionato di Serie B e si giocherà alle ore 20.30 di questa sera. Entrambe le squadre hanno cambiato molto rispetto alla scorsa stagione, a cominciare dalla guida tecnica e quella attuale è per entrambe una stagione sicuramente ricca di incognite, anche se l'idea di partenza è quella di essere la sorpresa del campionato.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IN DIRETTA SPEZIA NOVARA

Spezia Novara, partita valida per la quinta giornata di Serie B, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio 10: sarà dunque un’esclusiva per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno avvalersi anche della diretta streaming video attivabile con Sky Go - senza costi aggiuntivi - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA

Lo Spezia, salutato Di Carlo, si è affidato a Fabio Gallo, il cui impatto con la Serie B non è stato però dei migliori, visto che nei primi due turni sono arrivate altrettante sconfitte, contro Palermo (2 a 0 in trasferta) e Carpi (0 a 1 in casa). Tuttavia la squadra ha saputo reagire ad un avvio decisamente complicato, raccogliendo 4 punti nelle ultime due gare, frutto del successo sull'Entella per 2 a 1 nel derby e da uno 0 a 0 in Laguna contro il Venezia di Inzaghi, risultato che va decisamente stretto agli spezzini, che hanno dominato in lungo e in largo. Ora arriva quella che è sicuramente definibile come la classica prova del 9, perchè il Novara, pur avendo cambiato molto, risulta avversario ostico. Per quanto riguarda la formazione, non dovrebbero esserci cambi rispetto al match contro il Venezia: si va quindi verso la conferma del 3-5-2, che ha portato dei buoni frutti nelle ultime due gare. In avanti l'esperto Granoche farà quindi ancora coppia con David Okekere, uno dei prospetti più interessanti della Primavera dei liguri. E proprio Granoche è l'osservato speciale in casa spezzina, perchè nel match contro i liguri è mancato clamorosamente il suo cinismo in zona goal, con un'occasione colossale fallita e diversi errori anche in fase di appoggio. Per Lo Spezia il suo apporto è fondamentale e tutti si augurano che riesca a ritrovasi fin dal match contro la compagine piemontese, che probabilmente potrà dire un po' di più rispetto a quelle che possono essere le ambizioni della squadra ligure in questo campionato cadetto.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA

Il Novara di Corini arriva a questo match sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria in extremis contro il Cittadella di Venturato, battuto 1 a 0 con una rete all'ultimo secondo firmata da Di Mariano, giovane ventunenne palermitano che probabilmente con la prestazione contro i veneti si è guadagnato una maglia da titolare. I piemontesi arrivano da questa vittoria, che ha fatto seguito a quella di Ascoli (1-2) e che ha cancellato i primi due turni di campionato, dove erano arrivate delle brutte sconfitte contro Carpi e Parma, entrambe per 1 a 0. Corini sembra aver trovato finalmente la quadra e il match contro lo Spezia è un vero e proprio esame di maturità. Per quanto riguarda la formazione è probabile che ci sia un cambio rispetto agli 11 che inizialmente sono scesi in campo contro il Cittadella: Macheda ha nuovamente deluso e probabilmente verrà sostituito da Di Mariano in questa partita. Il 4-3-3 del Novara quindi dovrebbe vedere il giovane palermitano come riferimento centrale dell'attacco, con il supporto di Maniero (anche lui non troppo positivo per la verità contro i veneti) e di Da Cruz, che pur non avendo ripetuto la prestazione sfoderata contro l'Ascoli, dove aveva messo a segno due reti, ha giocato un'ottima partita, mettendo in più di una occasione in difficoltà la retroguardia dei veneti.

PRONOSTICO E QUOTE

Andando a vedere le quote dei bookmkers, per il confronto tra lo Spezia di Gallo e il Novara di Corini, si scopre come la formazione ligure parta favorita nonostante un avvio di campionato non troppo esaltante. Prendendo ad esempio in considerazione le quote pubblicata dalla Snai si può appurare come una vittoria dello Spezia venga pagata 2,20 volte la scommessa effettuata, mentre un successo degli uomini di Corini è pagato 3,35 volte l'eventuale scommessa fatta. Un pareggio, che a conti fatti servirebbe probabilmente poco ad entrambe le formazioni, viene invece pagato, sempre dalla Snai, 3,10 volte l'eventuale cifra che si dovesse decidere di giocare.

