Ternana Brescia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ternana Brescia, Serie B (Foto LaPresse)

Ternana Brescia, diretta dall’arbitro Martinelli, sarà una partita valida per la quinta giornata del campionato di Serie B: appuntamento alle ore 20.30 di stasera, nel contesto del turno infrasettimanale. Questo match è molto importante per entrambe le formazioni, a caccia di una vittoria che darebbe loro modo di far muovere una classifica che fino a questo momento appare effettivamente deficitaria rispetto al gioco espresso, discorso che vale particolarmente per gli umbri.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE TERNANA BRESCIA IN DIRETTA

Ternana Brescia, partita valida per la quinta giornata di Serie B, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio 7: sarà dunque un’esclusiva per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno avvalersi anche della diretta streaming video attivabile con Sky Go - senza costi aggiuntivi - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA

La Ternana fino a questo momento ha espresso probabilmente il miglior calcio della Serie B dopo il Perugia. Eppure i ragazzi di Sandro Pochesci hanno solo 5 punti in classifica e sono anche reduci dalla prima sconfitta in campionato, maturata sul campo della Virtus Entella, capace di imporsi per 3 a 1 nonostante la Ternana abbia dominato il match e creato diverse occasioni da rete. Gli umbri hanno peccato di cinismo e si sono quindi ritrovati a dover fare i conti con una sconfitta che tuttavia non ha allarmato l'ambente, perché il gioco espresso finora fa ben sperare per la prosecuzione della stagione. Prima della sconfitta contro la compagine ligure sono arrivati un buon pari interno alla prima di campionato (1 a 1 con l'Empoli), un pareggio pirotecnico contro la Salernitana (3 a 3 fuori casa) e la prima gioia davanti ai propri tifosi, che hanno visto i ragazzi di Sandro Pochesci battere 1 a 0 il Cesena. Rispetto al match contro l'Entella ci saranno sicuramente dei cambi, che sono stati anticipati dal tecnico della Ternana, il quale però come da tradizione in questo avvio di stagione, non ha voluto dire nulla in merito. L'unica certezza appare quindi il fatto che il modulo sarà ancora un 3-3-4, un unicum nel panorama calcistico italiano attuale. Se poi questa idea di calcio che Sandro Pochesci sta portando avanti darà i suoi frutti, lo si vedrà nelle prossime gare, a partire da quella contro il Brescia.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA

I lombardi, guidati da Boscaglia, stanno andando a corrente alterna in questo avvio di campionato: i punti in classifica sono 5 come la Ternana, ma il gioco espresso fino a questo momento lascia spesso a desiderare. Il Brescia è reduce dal pareggio interno contro la Pro Vercelli. Il risultato di 0 a 0 non ha certo soddisfatto pubblico e società, considerando le difficoltà dei piemontesi, ma il successo maturato al Tardini nel turno precedente è stata comunque una bella iniezione di fiducia. Il modulo con cui il Brescia scenderà in campo sarà ancora una volta il 3-5-2, modulo preferito da Boscaglia. Per quanto riguarda gli uomini che dovranno interpretare il credo tecnico dell'ex allenatore del Trapani, non dovrebbero esserci cambi rispetto alla gara contro i piemontesi, anche se in un match dove il Brescia ha bisogno di vincere, l'esperienza di Caracciolo, vera e propria bandiera della squadra, potrebbe essere tenuta in considerazione. L'Airone, come viene chiamato l'esperto attaccante, potrebbe quindi ritrovare una maglia da titolare contro la Ternana, a discapito dell'argentino Rinaldi, che sembra ancora non al top della condizione. Probabile quindi una staffetta in un match dove i 3 punti sono di vitale importanza per il Brescia, più da un punto di vista psicologico che di classifica, perchè comunque la situazione non è certamente, almeno al momento, di quelle troppo complicate, ma con Cellino come presidente non si possono certo dormire sonni tranquilli.

PRONOSTICO E QUOTE

I bookmakers, per il match tra la Ternana e il Brescia, vedono favorita la compagine umbra, che può contare ad esempio su una quota di 2,20 della Snai per una vittoria. Un successo dei ragazzi di Boscaglia viene invece quotato, sempre dalla Snai, a 3,35 volte l'eventuale scommessa effettuata, segno che il bel gioco degli umbri ha fatto breccia anche nei bookmakers. Un pareggio, che probabilmente al momento andrebbe meglio ai lombardi, viene invece pagato 3,10 volte la cifra eventualmente scommessa.

© Riproduzione Riservata.