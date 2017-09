Akragas-Rende/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Akragas-Rende, LaPresse

Akragas-Rende, sabato 2 settembre 2017 alle ore 16.30, sarà una delle partite che apriranno ufficialmente il programma della seconda giornata di campionato nel girone C del campionato di Serie C. Due squadre che hanno iniziato in maniera decisamente diversa la stagione, con Rende che è partito, al ritorno tra i professionisti dopo il travagliatissimo ripescaggio, battendo uno a zero nel derby calabrese la Reggina a otto minuti dal novantesimo, grazie a una rete di Rossini. In settimana è arrivato poi un ulteriore colpaccio in un derby, il due a uno nella Coppa Italia di Lega Pro sul campo del Catanzaro. Insomma, nonostante il suo status di matricola il Rende è partito decisamente col piede giusto, al contrario di un Akragas in crisi già in questo agosto. L'esordio in campionato domenica scorsa è stato segnato dalla sconfitta di misura sul campo del Matera, a causa di un gol di Stendardo. Successivamente però è arrivato il tracollo casalingo contro il Catania, zero a sei in Coppa Italia di Serie C, una sconfitta sempre difficile da digerire contro un'altra formazione siciliana. Insomma, la formazione di Agrigento si troverà già di fronte a un bivio importante, mentre i calabrese dando continuità alle ultime vittorie fra Coppa e campionato potrebbero davvero spiccare il volo, dopo aver rischiato di non partecipare al campionato.

PROBABILI FORMAZIONI E TATTICA

Le probabili formazioni che si confronteranno allo stadio Esseneto di Agrigento. L'Akragas scenderà in campo con Vono a difesa della porta e una difesa a tre con Russo, Danese e Mileto titolari. Sepe sarà l'esterno di fascia destra, Vicente e Carrotta i centrali di centrocampo e Saitta il laterale mancino sulla mediana, mentre Longo avrà compiti da trequartista alle spalle del tandem offensivo formato da Salvemini e Parigi, che dovrebbe essere preferito dal primo minuto a Leveque. Risponderà il Rende con Forte tra i pali e una difesa a tre composta da Sanzone, Porcaro e Pambianchi. La fascia destra sarà presidiata da Viteritti, la zona centrale della linea mediana da Gigliotti, Rossini, e Laaribi, mentre Blaze si muoverà sulla corsia laterale di sinistra. In attacco spazio a Ricciard e Actis Goretta.



Entrambi gli allenatori opteranno per la difesa a tre, 3-4-1-2 per Di Napoli nell'Akragas e 3-5-2 per Trocini nel Rende. Entrambe le squadre sono reduci da un impegno infrasettimanale, che come detto ha galvanizzato ulteriormente i calabresi ed ha invece inflitto una sconfitta che potrebbe avere anche ripercussioni sul morale per i siciliani. Sicuramente l'obiettivo delle due formazioni quest'anno è la salvezza, ma il Rende si è presentato ambizioso pur avendo 'pasticciato' con la fidejussione in estate e rischiato di vanificare le credenziali per il ripescaggio. L'iscrizione dell'Akragas si è rivelata un vero miracolo sportivo, ed ora sarà necessario dare tutto per ottenere un'altra salvezza che avrebbe un sapore ancor più epico di quella dell'anno scorso.

QUOTE E PRONOSTICI, COME SCOMMETTERE

Le quote dei bookmaker, pur tenendo conto dello stato di forma delle due squadre, vedono l'Akragas favorito per un pronto riscatto tra le mura amiche, con William Hill che quota 2.25 l'eventuale successo agrigentino, mentre Bet365 quota 3.10 l'eventuale pareggio e Paddy Power fissa a 3.35 la quota per il successo esterno dei calabresi. Non ci sarà diretta tv per Akragas-Rende, solo diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno sul sito sportube.tv se abbonati oppure dopo aver effettuato l'acquisto della partita.

