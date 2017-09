Albania Lichtenstein/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Albania Lichtenstein, qualificazioni Mondiali 2018 (Foto LaPresse)

Albania Lichtenstein, che sarà diretta dal russo Sergei Lapochkin, va in scena alle ore 18 di sabato 2 settembre; siamo alla Elbasan Arena per una sfida valida per il girone G delle qualificazioni al Mondiale 2018, quello dell’Italia. A differenza però del match del Bernabeu tra gli Azzurri e la Spagna, questa partita vale decisamente poco: l’Albania infatti occupa la terza posizione nel girone con 9 punti (gli stessi di Israele), mentre il Lichtenstein non è ancora riuscito a fare punti e ha segnato soltanto un gol e, con quattro giornate da giocare, è già aritmeticamente eliminato (non che avesse speranze di passare il turno). L’Albania tecnicamente potrebbe ancora farcela: con una vittoria si porterebbe a -4 dall’eventuale nazionale sconfitta a Madrid, ma negli ultimi tre turni nemmeno fare punteggio pieno potrebbe bastare per arrivare ai playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Albania Lichtenstein non sarà trasmessa in diretta tv, ma per tutti gli appassionati e gli abbonati alla televisione satellitare ci sarà - su Sky Sport 1 - Diretta Gol qualificazioni, il programma con tutti gli highlights e i gol in tempo reale dai campi collegati. Si potrà seguire la trasmissione anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go.

IL QUADRO DEL MATCH

L’Albania aveva iniziato bene il suo girone con le vittorie su Macedonia e Lichtenstein, ma il problema sono sempre state Spagna e Italia: a differenza di quanto accaduto nelle qualificazioni agli Europei (girone da cinque e qualificata anche la seconda), qui la nazionale non ha mai avuto l’opportunità di prendersi il secondo posto. Ci ha ovviamente creduto, ma la sconfitta interna contro Israele ha definitivamente chiuso le porte: adesso l’obiettivo di Christian Panucci - che ha preso il posto di Gianni De Biasi - è quello di chiudere in terza posizione davanti a Israele. Il Lichtenstein invece punta a prendersi almeno un punto nelle ultime quattro giornate: per la piccola nazionale parlano le cifre, ben 24 gol subiti e solo uno realizzato, contro Israele in una partita che si sarebbe anche potuta vincere. Il calendario da qui alla fine delle qualificazioni non aiuta a centrare l’unico traguardo possibile, evitare l’ultimo posto nel girone superando la Macedonia (che al momento ha 3 punti).

LE PROBABILI FORMAZIONI

Come giocherà Christian Panucci? Possibile che il nuovo CT confermi il 4-5-1 già utilizzato da De Biasi: in porta è ballottaggio Berisha-Strakosha con il primo favorito, Hysaj e Agolli saranno sugli esterni con Mavraj e Djimsiti che dovrebbero avere la meglio al centro dello schieramento difensivo. Roshi e Hyka agiranno sulle fasce laterali nel centrocampo rinforzato, come sempre avremo Ledian Memushaj a comandare la manovra con Kukeli e uno tra Abrashi, Basha e Andi Lila a giocarsi il posto come altro interno in mediana. Davanti a tutti dovrebbe avere la meglio Cikalleshi, ma attenzione alle quotazioni di Sadiku che sono in crescita.

Nel Lichtenstein non dovrebbe cambiare granchè rispetto alla sconfitta contro l’Italia dello scorso giugno: Jehle in porta, Rechsteiner e Goppel sulle corsie, Gubser e Malin saranno i due difensori centrali. Davanti allo schieramento arretrato verrà messo in campo Polverino; davanti a lui la solita linea di trequartisti con i due Buchel (Martin e il più famoso Marcel) in mezzo, gli esterni saranno presidiati da Salanovic e Burgmeier mentre la prima punta sarà Yanik Frick, figlio di quel Mario che a lungo abbiamo visto in Italia.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Ovviamente l’Albania è super favorita per la vittoria: per la Snai infatti il segno 1 vale 1,09 contro il clamoroso 20,00 che accompagna la vittoria di un Lichtenstein ancora a secco di punti. L’eventualità del pareggio, indicata dal segno X, vi farebbe guadagnare ben 11,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto per questa partita.

