Atalanta Alessandria/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Oggi pomeriggio alle ore 16.00 si gioca Atalanta-Alessandria, amichevole in programma a Caravaggio (Bergamo). L'Atalanta di Gian Piero Gasperini scende in campo per questa partita amichevole organizzata innanzitutto per non perdere il ritmo partita in questa settimana di pausa del campionato dovuta agli impegni delle Nazionali, che hanno portato via al Gasp un gran numero di giocatori. Questa è comunque da considerare come una notizia molto positiva, perché certifica lo straordinario valore raggiunto dall’Atalanta con la storica passata stagione chiusa al quarto posto. Settembre porterà pure il debutto in Europa League: nonostante tutto quello che aspetta gli orobici, la squadra del Gasp vuole continuare a sorprendere. Anche l’amichevole di Caravaggio può aiutare: non c’è allarme per le prime due sconfitte, l’Atalanta c’è e continua a lavorare per vivere un’altra stagione da ricordare.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA (AMICHEVOLE)

Per quanto riguarda l'amichevole a Caravaggio tra Atalanta e Alessandria non è prevista nessuna diretta tv. Non sarà possibile di conseguenza seguire il match nemmeno in diretta streaming video, ma certamente le due squadre metteranno a disposizione dei tifosi degli aggiornamenti in diretta sui propri siti web e sui profili social network per poter seguire sostanzialmente in tempo reale quanto starà succedendo fra Atalanta e Alessandria in questa amichevole sul campo di Caravaggio.

PROBABILI FORMAZIONI

In casa Atalanta Gian Piero Gasperini sicuramente concederà minuti importanti a tutti i giocatori rimasti a sua disposizione, a dire il vero non tantissimi visto che ben 12 uomini della prima squadra nerazzurra sono stati convocati nelle rispettive Nazionali: Spinazzola, del quale si è parlato tantissimo per tutta l’estate ma alla fine è rimasto a Bergamo; gli sloveni Ilicic e Kurtic; l’albanese Berisha; il danese Cornelius; lo svizzero Freuler e poi chi è stato convocato in Under 21, cioè Mancini, Orsolini e Vado tra gli azzurrini, Haas con la Svizzera U21 e infine pure Bastoni e Melegoni chiamati dall'Under 19 italiana - Bastoni fresco di cessione all’Inter, ma resterà per altre due stagioni in prestito con i nerazzurri orobici.

In casa Alessandria invece la partita di oggi pomeriggio sarà un test di assoluto prestigio, visto che non capita certo tutti i giorni a una squadra di Serie C di affrontare una delle migliori formazioni del massimo campionato, che disputa pure l’Europa League. Per chi si chiedesse come è possibile che i piemontesi disputino un’amichevole con il campionato in corso (la Serie C non si ferma per le Nazionali), la spiegazione è semplice: il girone A dove milita l’Alessandria è composto da 19 squadre, dunque a ogni giornata una compagine deve riposare. A questo giro, lo stop tocca proprio all’Alessandria. L’allenatore Cristian Stellini potrà dunque puntare sulla formazione migliore e non dovrebbe lasciarsi sfuggire l’occasione per il primo test a mercato chiuso.

