Bisceglie-Francavilla/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Bisceglie-Virtus Francavilla, sabato 2 settembre 2017 alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali della seconda giornata del campionato di Lega Pro. Un derby pugliese tra la matricola Bisceglie e quella che l'anno scorso era una matricola assoluta del campionato, ovvero la Virtus Francavilla. Per i nerazzurri la nuova stagione è iniziata come meglio non si poteva: qualificazione nel triangolare della Coppa Italia di Serie C, con la vittoria con poker contro il Monopoli che ha garantito il primo posto nel girone grazie alla miglior differenza reti anche rispetto all'Andria.

Quindi, esordio con netta vittoria per due a zero in trasferta sul campo della Paganese, grazie alle reti messe a segno da Lugo Martinez e da Partipilo, entrambe nella seconda frazione di gioco. Una performance che ha messo in luce quanto il Bisceglie sia già pronto per la nuova realtà professionistica, dopo il campionato della scorsa stagione in cui ha avuto la meglio in un lungo e appassionante testa a testa con il Trastevere in Serie D, chiudendo il girone al primo posto.

La Virtus Francavilla ha invece affrontato in estate due turni di Tim Cup, prima battendo nettamente in casa un formazione di Serie D, ovvero l'Imolese, e poi subendo una cinquina contro una delle formazioni favorite nel campionato di Serie B, il Palermo. Il campionato per il Francavilla è iniziato subito con un big match, il derby contro il Lecce pareggiato con il punteggio di uno a uno. Abruzzese al quarto minuto di recupero ha pareggiato il gol degli avversari di Di Piazza, garantendo così un punto preziosissimo e soprattutto una sferzata di fiducia, considerando anche quanto la partita fosse sentita dai tifosi.

Bisceglie-Virtus Francavilla non si potrà seguire in diretta tv su nessun canale pay o in chiaro, ma per chi sarà abbonato al sito sportube.tv o avrà compiuto l'acquisto della singola partita, si potrà vedere il match in diretta streaming video via internet.

Le probabili formazioni della sfida: Bisceglie in campo con Crispino tra i pali, Petta in posizione di terzino destro e Jurkic e Giron difensori centrali, mentre Migliavacca si muoverà sul lato mancino della retroguardia. A centrocampo spazio a Lugo Martinez, Vrdoljak e Boljat, mentre nel tridente offensivo saranno schierati titolari Partipilo, Jovanovic ed Azzi. Risponderà la Virtus Francavilla con Albertazzi estremo difensore, Turi impiegato in posizione di terzino destro e Prestia e Buono come coppia di difensori centrali, Biason sarà l'esterno laterale di sinistra, mentre Saraniti, Pino e Abruzzese saranno i titolari a centrocampo e Sicurella, Maccarrone e Madonia andranno a formare quello che sarà il tridente offensivo.

Dopo il brillante esordio esterno, l'allenatore del Bisceglie, Zavettieri, non cambierà schema tattico confermando il 4-3-3 già visto nella trasferta di Pagani. Stesso modulo scelto dal tecnico della Virtus Francavilla, D'Agostino, con la variante del trequartista che rappresenta di certo un pizzico di imprevedibilità in più, anche se la squadra ha saputo ben comportarsi anche e soprattutto dal punto di vista del carattere e dell'agonismo in una partita infuocata come quella contro il Lecce.

Le quote per il match sembrano molto influenzate dal fattore campo, con la vittoria del Bisceglie che viene quotata 2.35 da Paddy Power, mentre il successo esterno della Virtus Francavilla viene offerto ad una quota di 3.20 da Bet365 e l'eventuale pareggio viene invece quotato 3.00 volte la posta scommessa da William Hill.

