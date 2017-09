Brescia Palermo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Brescia Palermo, Serie B 2^ giornata (Foto LaPresse)

Brescia Palermo apre la seconda giornata di Serie B 2017-2018: diretta dall'arbitro Antonio Rapuano di Rimini, si gioca sabato 2 settembre alle ore 18. Le rondinelle non sono partite proprio con il piede giusto, nella prima giornata gli uomini di Boscaglia hanno infatti perso 1-2 contro l'Avellino, inutile il gol iniziale di Andrea Caracciolo (su calcio di rigore) che aveva momentaneamente portato in vantaggio in Brescia, a punire la compagine lombarda ci hanno pensato Ardemagni e Castaldo (che tra l'altro aveva anche sbagliato il tiro dagli undici metri).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

IL CONTESTO DEL MATCH

Adesso c'è da affrontare un banco di prova piuttosto impegnativo contro una squadra sulla carta costruita per l'immediata risalita in Serie A, i prossimi novanta minuti non saranno affatto semplici per i padroni di casa che almeno davanti al loro pubblico sperano di strappare un risultato utile, uno zero in classifica dopo due giornate rappresenterebbe uno scenario tutt'altro che esaltante per l'ambiente bresciano. I rosanero, invece, non hanno steccato la prima battendo lo Spezia per 2 a 0 grazie alle reti di Trajkovski e Nestorovski, due giocatori che già in Serie A lo scorso anno hanno dimostrato di avere stoffa da vendere e qui tra i cadetti possono fare la differenza e risolvere partite complicate ed equilibrate.

Gli uomini di Bruno Tedino hanno anche convinto sul piano del gioco e della personalità, e anche i tifosi stanno cominciando a ritrovare l'entusiasmo per la squadra dopo due annate davvero complicate in cui il rapporto tra i supporter e la squadra (in particolare la dirigenza) si erano decisamente incapaci. Ora bisogna dare continuità al successo contro la squadra di Gallo strappando altri tre punti al Brescia e rimanere così a punteggio pieno, anche per mettere pressione alle altri pretendenti alla promozione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roberto Boscaglia potrebbe confermare il modulo 3-5-2 per il suo Brescia: tra i pali dovrebbe esserci nuovamente Gagno che nelle gerarchie sembra aver scavalcato Minelli. Il reparto difensivo sarà composto dai centrali "Lancini, Bagadur e Meccariello", ma anche Coppolaro e Somma potrebbero dire la loro per una maglia da titolare. Molto affollata la linea mediana con i terzini Coly e Lancini che scaleranno in avanti per affiancare i centrocampisti "Dall'Oglio, Checchin e Bisoli"; in attacco a far coppia con Andrea Caracciolo potrebbe essere Ernesto Torregrossa con Matteo Cortesi che potrebbe fare il suo ingresso in campo nella ripresa.

Tedino dovrebbe proporre uno schema tattico simile a quello del suo collega, in porta ci sarà come (quasi) sempre Posavec dietro alla linea difensiva formata dai centrali "Szyminski, Cionek e Bellusci"; Rispoli (oppure Struna) e Aleesami avranno il compito di rimpolpare la linea mediana assieme ai centrocampisti "Jajalo, Chochev e Gnahoré"; in avanti la coppia Nestorovski-Trjakovski si è dimostrata competitiva e affidabile ma non mancano le alternative con La Gumina e Lo Faso che potrebbero tranquillamente dire la loro, senza dimenticarci di "Balogh, Diamanti ed Embalo", quest'ultimo infortunato e al momento indisponibile.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

La sconfitta esterna sul campo dell'Avellino non sembra aver pregiudicato la stima dei bookmaker nei confronti del Brescia: su Bet365 l'1 delle rondinelle viene dato a 2,20 mentre su Betclic l'X è caratterizzato da una quota di 3,15; in caso di 2 dei rosanero su Bwin la vincita è pari a 3,50 volte la posta giocata. Per quanto riguarda le altre scommesse, su PaddyPower l'Over (almeno tre gol segnati nell'arco della partita) viene dato a 2,15 con l'Under che invece ha una quota leggermente più bassa (1,66). Il risultato esatto di 2 a 1 in favore del Brescia viene dato a 8,75 su Betclic che dà ai propri clienti la possibilità di vincere tale cifra moltiplicata per la somma investita.

