Casertana-Catania/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Casertana-Catania, sabato 2 settembre 2017 alle ore 18.30, sarà una sfida relativa alla seconda giornata di campionato nel girone C del campionato di Serie C. Un match tra due formazioni chiamate a fare meglio delle rispettive partite d'esordio in questo nuovo campionato di terza serie, con i campani battuti in casa del Catanzaro e gli etnei fermati sul pari in casa dal Fondi. Una situazione difficile per due squadre ambiziose, gli etnei hanno scelto la guida di Cristiano Lucarelli per superare i tentennamenti delle ultime due stagioni passate in Lega Pro, ma contro il Fondi la squadra non ha avuto la forza di 'strappare' e fare sua la partita, facendosi raggiungere da un gol di De Sousa dopo l'iniziale vantaggio firmato da Curiale.

Ha consolato solo in parte i tifosi catanesi la straripante vittoria nel derby di Coppa Italia di Serie C contro un Akragas troppo brutto per essere vero, con il punteggio di sei a zero.

Per la Casertana, trasferta dura a Catanzaro con l'uno-due calabrese firmato da Cunzi e Falcone che ha messo immediatamente in salita il match, con i giallorossi in vantaggio di due gol a fine primo tempo. I rossoblu nella ripresa sono riusciti solamente ad accorciare le distanze con un gol di Alfageme, senza dunque riuscire a fare risultato all'esordio in campionato. Entrambe le squadre nella passata stagione si erano qualificate per i play off, ma quest'anno bisognerà rimettersi in gioco per migliorare e non finire risucchiati nelle retrovie della classifica.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire Casertana-Catania, non sarà disponibile la diretta tv ma solamente la diretta streaming video via internet, con un abbonamento sul portale sportube.tv.

PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni dell'incontro: Casertana in campo con Benassi in porta, Finizio sull'out difensivo di destra e Lorenzini e De Marco al centro della retroguardia, mentre Rajcic sarà schierato come esterno difensivo di sinistra. Padovan, Marotta e D'Anna a centrocampo copriranno le spalle al tridente offensivo, composto da Rainone, Carriero e Alfageme. Risponderà il Catania con Pisseri estremo difensore, Aya, Tedeschi e Marchese nella difesa a tre titolare, mentre Djordjevic coprirà la corsia laterale di destra, Di Grazia, Lodi e Silva saranno i centrali di centrocampo e Semenzato avrà il compito di presidiare la fascia mancina. In attacco, ci sarà Russotto al fianco di Curiale nel tandem offensivo.

TATTICHE E MODULI

Tatticamente, si confronteranno il 4-3-3 di Scazzola per la Casertana ed il 3-5-2 di Cristiano Lucarelli per il Catania. La Casertana ha giocato una partita agonisticamente difficile a Catanzaro ma è sembrata sin troppo fragile in difesa, mettendo in luce difetti già visti in Coppa Italia, con il primo turno di Tim Cup che ha visto i campani eliminati dal Matera. Il Catania invece ha partecipato, passando il turno, al primo turno di Coppa Italia di Serie C nel girone a tre con Sicula Leonzio ed Akragas, nel quale ha ottenuto due vittorie. Successi che dovranno però ora essere propedeutici ad una risalita in campionato.

QUOTE E PRONOSTICI SCOMMESSE

Per quanto riguarda le quote rilasciate dalle agenzie di scommesse sulla partita, i favori del pronostico cadono praticamente su nessuna delle due squadre, visto che Paddy Power propone a 2.70 la vittoria interna e Bet365 a 2.70 la vittoria esterna. Equilibrio perfetto alla luce di una partenza in campionato non brillantissima, mentre Betclic offre a 3.05 la quota relativa al pareggio.

