Classifica Vuelta 2017/ La maglia rossa a Chris Froome, Nibali rosicchia secondi preziosi (14^ tappa, oggi)

Matteo Trentin con la maglia verde (LaPresse)

Va in scena oggi la 14^ tappa della Vuelta 2017 e la corsa torna sulle alte montagne: diversi i Gpm previsti oggi di cui uno di Fuori categoria, che regalerà non poche sorprese, sulla strada come nelle classifiche del giro spagnolo a partire da quella generale. Qui il leader rimane Chris Froome, anche se dopo quanto visto nella frazioni degli ultimi giorni, i suoi diretti inseguitori sono riusciti a rosicchiare qualche secondo prezioso, che potrebbe valere moltissimo nella frazione di oggi. Uno di questi “rosicchiatori” è proprio il nostro Vincenzo Nibali, che potrebbe esaltarsi su alture di questo livello:, con lui per la concorrenza è molto alta nonostante i continui ritiri che stanno danneggiando questa manifestazione.

LA CLASSIFICA GENERALE CON FROOME E NIBALI

Vediamo ora nel dettaglio che cosa sta succedendo nella classifica generale prima di dare la parola alla strada per la 14^ tappa: come abbiamo detto il leader è ancor Froome, che vestirà al via di Écija l’iconica maglia rossa. Dietro di lui però ora alla seconda piazza c’è un solido Vincenzo Nibali che registra un gap di appena 59 secondi, con il colombiano della Orica Scott Chaves molto più lontano a 2 minuti e 13. Vicino a quest‘ultimo però per contendersi la terza piazza troviamo l’olandese Kelderman a due minuti e 17’ con De La Cruz distante dall’alfiere della Sunweb appena 6 centesimi di secondo. Alla sesta piazza troviamo il russo della Katiusha Zakarin che registra un gap dalla testa della classifica di 2’ e 35” con l’azzurro Fabio Aru sempre settimo ma ora a 2’37” di svantaggio, con Woods ottavo: chiudono la top ten Contador e Lopez Moreno che ha spinto all’11 piazza l’irlandese a lungo nella top tre Nicolas Roche.

OCCHIO A VILLELLA E TRENTIN

La vuelta 2017 però non è solo classifica generale e la frazione di oggi porterà a non pochi sconvolgimenti anche nelle altre graduatorie a partire da quella riservata gli scalatori. Qui il leader vestito con la maglia a pois rimane l’azzurro Davide Villella che vincendo anche il Gpm della frazione di ieri ha consolidato il proprio primato a 41 punti. A podio però alle spalle dell’alfiere della Cannondale vediamo a 27 punti lo spagnolo Rojas con l’onnipresente Froome terzo a 21 punti. L’altro italiano protagonista è Matteo Trentin vincitore della tappa di ieri della vuelta e leader con la maglia verde per la graduatoria a punti. L’azzurro della Quicks Step floors rimane ancora una volt primo con 103 punti ma Froome è vicino al secondo posto con 84 punti, mentre Nibali segue a ruota con 63 punti a bilancio.

LA CLASSIFICA

1. Froome (Gbr, Sky) 53h48'06''

2. Nibali (Ita, Bahrain-Merida) a 59"

3. Chaves (Col, Orica-Scott) a 2'13"

4. Kelderman (Ola, Sunweb) a 2'17"

5. De la Cruz (Spa, Quick Step) a 2'23"

6. Zakarin (Rus, Katusha-Alpecin) a 2'25"

7. Aru (ita, Astana) a 2'37"

8. Woods (Can, Cannondale-Drapac) a 2'41"

9. Contador (Spa, Trek-Segafredo) a 3'13"

10. Lopez (Col, Astana) a 3'58"

