Cosenza-Paganese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Cosenza-Paganese, sabato 2 settembre 2017 alle ore 20.30, sarà una sfida che vedrà scendere in campo già due squadre in cerca di riscatto, nella seconda giornata d’andata nel girone C del campionato di Serie C. Entrambi i club infatti hanno perso il loro match d’esordio. Pur essendo accompagnato da buone credenziali in questo nuovo campionato, il Cosenza ha dovuto infatti subito fare i conti con un passo falso sul campo di un Monopoli che ha riscattato a sua volta un precampionato poco brillante. La Paganese invece è caduta in casa contro il Bisceglie in una partita difficile, giocata sottotono e che ha dimostrato come per il club campano sarà difficile ripetere la straordinaria performance dello scorso anno, in cui partendo con una squadra di giovani, la Paganese si è ritrovata a partecipare addirittura ai play off per la Serie B.

Nel precampionato i silani hanno partecipato alla Tim Cup subendo subito l'eliminazione da parte dell'Alessandria, seppur in un tiratissimo match conclusosi ai tempi supplementari. Anche la Paganese ha partecipato al tabellone principale della Coppa Italia dei 'grandi', incassando però una pesante sconfitta, zero a sei, sul campo del Trapani. Un segnale di quanto sia difficile il torneo per una formazione che non può certo sedersi sugli allori di quanto di buono fatto vedere nella scorsa stagione. La trasferta di Cosenza sarà da questo punto di vista un banco di prova molto severo, considerando che dopo il ko di Monopoli i rossoblu dovranno fornire pronte risposte anche ai loro tifosi.

INFO SWTREAMING VIDEO E TV COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà diretta tv sui canali free o a pagamento per Cosenza-Paganese, ma il sito sportube.tv trasmetterà il match in diretta streaming video via internet per gli abbonati o per chi avrà acquistato l’evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio San Vito di Cosenza: padroni di casa in campo con Perina tra i pali, Corsi impiegato in posizione di terzino destro, Pinna impiegato in posizione di terzino sinstro mentre Idda e Pascali giocheranno al centro della retroguardia. Mungo, Loviso e Bruccini formeranno il terzetto titolare di centrocampo, mentre il francese Baclet guiderà l’attacco affiancato da Caccavallo e da Statella. Risponderà la Paganese risponderà con Gomis tra i pali, Pavan sul versante destro di difesa, Meroni e Carini schierati come centrali della retroguardia e Della Corte esterno mancino. I tre di centrocampo saranno Tascone, Carcione e Baccolo, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Talamo, Regolanti e Scarpa.

TATTICHE E MODULI

Tatticamente, confronto tra 4-3-3 per l’allenatore del Cosenza, Fontana, e per il tecnico della Paganese, Matrecano. Quest’ultimo è alle prese con una difficile riorganizzazione, dopo l’ottima stagione per i campani sotto la guida di Grassadonia che ha alzato di molto l’asticella delle aspettative per il club. Il Cosenza invece, dopo aver raggiunto i quarti di finale dei play off nella scorsa stagione, proverà a sua volta ad alzare il livello degli obiettivi, anche se la partita di Monopoli ha dimostrato come nulla sia dovuto e come la realtà del campionato di Serie C, anche nel girone meridionale, sia estremamente competitiva a tutti i livelli.

QUOTE E PRONOSTICI PER LE SCOMMESSE

I bookmaker credono nelle possibilità di riscatto del Cosenza, anche alla luce di un precampionato che per i campani è stato pessimo. William Hill quota 1.57 l’eventuale successo interno dei silani, mentre Paddy Power offre a 3.70 la quota del pareggio e Bet365 moltiplica per 6.00 quanto investito sulla vittoria esterna dei campani.

