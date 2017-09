Diretta/ Vuelta 2017 Streaming video e tv 14^ tappa: vincitore, percorso (Ecija-Sierra de la Pandera, oggi)

Diretta Vuelta: Fabio Aru (LaPresse)

La Vuelta 2017 oggi nella quattordicesima tappa Ecija-Sierra de la Pandera di 175 km ci proporrà uno dei più importanti e attesi arrivi in salita di questa edizione del Giro di Spagna: la Sierra de la Pandera è infatti una ascesa lunga e impegnativa, di quelle sulle quali si possono fare differenze anche molto importanti. Si apre dunque un weekend fondamentale, perché oggi e domani ci attendono due tappe consecutive di alta montagna che daranno un volto nuovo a questa Vuelta 2017: guai però a pensare domani, perché già oggi ci sarà molto da faticare e da combattere. La partenza di questa tappa sarà alle ore 12.57 da Ecija, mentre l’arrivo è atteso alla Sierra de la Pandera, come sempre indicativamente fra le ore 17.30 e le 18.00, per una tappa che come le precedenti si svolgerà interamente in Andalusia.

INFO STREAMING VIDEO, ORARIO E DIRETTA TV

La Vuelta 2017 viene trasmessa in diretta tv su Eurosport, canale tematico europeo disponibile sia nel pacchetto satellitare di Sky sia in quello digitale terrestre di Mediaset Premium. In diretta streaming video l'appuntamento sarà dunque con i servizi offerti ai rispettivi abbonati da Sky Go, Premium Play ed Eurosport Player. Per quanto riguarda questa quattordicesima tappa Ecija-Sierra de la Pandera, il collegamento sarà dalle ore 15.00 per seguire tutte le fasi più significative della frazione odierna, mentre al termine della tappa ci sarà la rubrica Vuelta Extra per approfondimenti e commenti. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l'account ufficiale Twitter è @lavuelta.

IL PERCORSO DI OGGI

Come abbiamo già accennato, il percorso di questa quattordicesima tappa della Vuelta 2017 sarà molto impegnativo, anche se tutto si deciderà sull’ascesa finale, perché in precedenza avremo solo dei saliscendi non troppo difficili. La prima salita identificata come Gpm sarà il Puerto El Mojón (km 85,5), ascesa con pendenza media del 3,7% e infatti di terza categoria. Di poco più impegnativo sarà il Puerto Locubin (km 153,1), classificato come Gpm di seconda categoria: salita in sé non molto difficile, ma decisamente più importante perché sarà di fatto un antipasto al gran finale, che arriverà subito dopo. Infatti la salita verso la Sierra de la Pandera inizierà subito dopo il termine della discesa dal Puerto Locubin: per capire la difficoltà dell’ascesa verso l’arrivo, basterebbe dire che si tratterà del primo Gpm classificato di ‘Categoria Especial’ (come gli Hors Catégorie del Tour, cioè i più impegnativi) per capire che sulla Sierra de la Pandera si farà decisamente sul serio. La salita misurerà ben 12 km con pendenza media del 7,3% e punte addirittura fino al 13% di pendenza massima. Solo all’ultimo chilometro ci sarà un po’ di respiro, con una breve discesa che spezzerà la fatica prima di tornare a salire negli ultimi 500 metri, ma sarà l’unico momento facile di un Gpm che merita davvero di essere considerato ‘speciale’.

