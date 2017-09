Fabio Fognini/ Espulso dagli Us Open: l'insulto sessista all'arbitro vale la squalifica al tennista

Fabio Fognini è stato espulso dagli Us Open (Foto LaPresse)

Fabio Fognini è stato espulso dagli Us Open 2017. La notizia non è nemmeno marginale perchè, se è vero che il sanremese era stato eliminato al primo turno degli Us Open 2017, era ancora in corsa nel doppio dove, avendo riformato la storica coppia con Simone Bolelli, era qualificato al terzo turno con buone possibilità di arrivare fino in fondo (i due hanno già vinto gli Australian Open e al primo turno avevano impiegato 35 minuti per vincere 6-0 6-0). Non è bastata agli organizzatori del torneo di Flushing Meadows appioppare un totale di 24 mila dollari di multa al nostro tennista: un complessivo risultate di tre multe che Fognini si era visto comminare per gli insulti giudicati sessisti all’indirizzo del giudice di sedia, nel corso appunto del match di primo turno contro Stefano Travaglia. Oltre al danno la beffa: Fabio ha perso, è stato eliminato subito e pochi giorni dopo gli Us Open lo hanno cacciato “Sospeso a titolo provvisorio dal torneo e quindi squalificato” si legge nel comunicato: resta da capire se questo “titolo provvisorio” indichi semplicemente l’edizione in corso (dovrebbe essere così) o se in futuro gli organizzatori si riserveranno la facoltà di non invitare il giocatore.

UN PASSATO TURBOLENTO

E dire che quest’anno Fabio Fognini sembrava un giocatore diverso rispetto a quello che si era visto in passato. Un talento smisurato che non riusciva mai a fare il paio con un carattere focoso e sopra le righe: ai più l’azzurro potrebbe ricordare un John McEnroe o un Jimmy Connors, anzi certi atteggiamenti fisici di Jimbo erano pure peggio. I due americani però facevano innanzitutto parte di un tennis diverso - volenti o nolenti - e soprattutto si perdonava loro qualche insolenza di troppo, dal momento che quando entravano in campo vincevano spesso e volentieri. Fognini no: non è dato sapere se le sue intemperanze siano il motivo per cui non è mai entrato nei primi dieci o se anche a livello tecnico gli manchi qualcosa per arrivare davvero, sta di fatto che il “t…” rivolto alla giudice di sedia è solo l’ennesima sparata di un giocatore che in tempi non troppo lontani se l’era presa con il padre (da un lato all’altro del campo) ma anche con un esterrefatto Feliciano Lopez che, dopo la vittoria, si era sentito dire “hai vinto, smettila di parlare” (le parole non erano esattamente queste). Dunque finisce nel peggiore dei modi l’Us Open di Fognini: la sua stagione prosegue con i tornei autunnali, ma intanto Fabio lascia New York avendo anche perso i premi guadagnati (circa 72 mila dollari).

