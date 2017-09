Fondi-Monopoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fondi-Monopoli, LaPresse

Fondi-Monopoli, sabato 2 settembre 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C, nel girone C. Due squadre che puntano a rilanciarsi, anche se la scorsa stagione è stata sicuramente più brillante per i pontini piuttosto che per i Gabbiani pugliesi. Il Fondi ha infatti raggiunto i play off per la Serie B, miglior risultato di sempre della propria storia. Ha abbandonato però la proprietà legata all'Unicusano, che si è legata in Serie B alla Ternana, e il nuovo presidente Pezone ha deciso solo in extremis di portare avanti il progetto del club, dopo aver tentato di trasferire la squadra a Latina. L'esordio in campionato dei fondani è stato però eccellente su un campo difficile come quello di Catania, con De Sousa che ha regalato un pareggio preziosissimo agli ospiti dopo l'iniziale vantaggio etneo di Curiale.

Il Monopoli ha fatto ancora meglio, ospitando allo stadio Veneziani l'ambizioso Cosenza e battendolo nettamente, con un perentorio tre a uno propiziato dalle due reti siglate da Mercadante nel giro di appena tredici minuti. Prova eccellente dei biancoverdi che hanno poi messo il sigillo alla gara, pur in inferiorità numerica, grazie ad una rete messa a segno da Scoppa. Un risultato importante, al quale però andrà ora fornita continuità e lo stesso vale per il Fondi. Entrambe le squadre hanno mancato la qualificazione in Coppa Italia di Serie C e ora concentreranno le loro energie esclusivamente sul campionato.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire Fondi-Monopoli ci si potrà collegare con un abbonamento o con l'acquisto della partita sul sito sportube.tv e seguire la diretta streaming video via internet, mentre non sarà prevista diretta tv dell'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Purificato di Fondi scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con il portiere Elezaj alle spalle della difesa a tre formata da Ghinassi, De Leidi e Vastola. La fascia destra sarà presidiata da Pompei, mentre Galasso, De Martino e Ricciardi saranno i centrali di centrocampo e Lazzari l'esterno laterale mancino. Serra farà coppia sul fronte offensivo con De Sousa. Risponderà il Monopoli con Bifulco tra i pali, Mercadante, Ricci e Scoppa titolare nella linea difensiva a tre mentre Zampa a destra, Genchi, Souare e Sounas nella zona centrale della linea mediana e Donnarumma a sinistra formeranno la linea a cinque di centrocampo. In attacco, spazio al tandem D'Auria-Rota, con Lanzolla squalificato dopo l'espulsione per doppia ammonizione rimediata contro il Cosenza.



Le due squadre si affronteranno con moduli speculari, 3-5-2 sia per il Fondi di Giuseppe Giannini, sia per il Monopoli di Massimiliano Tangorra. Due formazioni che non partono certo favorite nello scacchiere del campionato considerando anche le profonde trasformazioni che hanno dovuto attraversare in estate. Nonostante questo l'inizio è stato più che incoraggiante, con le due formazioni che hanno rappresentato in coppia le grandi sorprese della prima giornata di campionato nel girone meridionale di Serie C.

QUOTE E PRONOSTICI PER LE SCOMMESSE

Le quote del match sono equilibratissime, al di là del fattore campo favorevole ai laziali i due organici sono considerati praticamente equivalenti. Dunque, la vittoria interna del Fondi viene proposta a una quota di 2.60 da Paddy Power, mentre William Hill quota poco in più il successo pugliese in trasferta, 2.70. L'eventuale pareggio viene invece offerto ad una quota di 3.05 da Betclic.

