Giana Erminio Arezzo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Giana Erminio Arezzo, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Giana Erminio Arezzo sarà diretta dall'arbitro Fabio Schirru e si gioca alle ore 16:30 di sabato 2 settembre per la seconda giornata del girone A di Serie C 2017-2018; il match permetterà ad entrambe le squadre di risollevarsi dopo la sconfitta patita nel primo turno. I padroni di casa sono stati battuti in maniera netta dalla Pro Piacenza, mentre l'Arezzo si è fatto sorprendere in casa dai sardi dell'Arzachena. Entrambe le compagini lo scorso anno hanno meritato di approdare ai play-off, disputando una stagione di alto livello e per certi versi al di sopra delle aspettative della vigilia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Giana Erminio Arezzo non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sappiamo il portale Sportube.tv offre - dietro il pagamento di una quota in abbonamento - tutte le partite di Serie C (campionato e coppa) in diretta streaming video, e dunque anche questa sarà disponibile tramite dispositivi mobili come tablet e smartphone.

QUI GIANA ERMINIO, PROBABILI FORMAZIONI

La Giana Erminio di mister Cesare Albè cercherà di non ripetere la prestazione scialba vista la scorsa settimana, tuttavia riproponendo lo stesso modulo di gioco, vale a dire il 3-5-2. In porta giocherà l'estremo difensore spagnolo Pablo Sanchez, che verrà protetto dai tre difensori centrali Gabriele Rocchi sulla destra Simone Bonalumi al centro e Andrea Montesano sulla sinistra. In posizione più avanzata, sulla linea dei centrocampisti, ci saranno l'esterno destro Alessio Iovine, l'esterno sinistro Valerio Foglio, la mezzala destra Simone Greselin, la mezzala sinistra Alex Pinardi (fra i più esperti della categoria) e il mediano di costruzione Matteo Marotta. La formazione dei Padroni Della Martesana sarà completata dalla presenza delle due punte centrali Emanuele Bardelloni e la punta di sfondamento Salvatore Bruno.

QUI AREZZO, PROBABILI FORMAZIONI

La risposta dell'Arezzo arriverà con il modulo 4-3-3, che potrebbe mettere in seria difficoltà gli avversari. L'estremo difensore centrale sarà Daniele Borra, sostenuto dalla presenza del terzino destro Alessio Luciani, del terzino sinistro Sergio Sabatino e dei due difensori centrali Stefano Ferrario e Michele Rinaldi, andato a segno nella prima giornata. I toscani dovranno fare a meno del difensore Atila Varga, espulso nel precedente match e dunque squalificato per il prossimo turno. Il centrocampo sarà composto dalla mezzala destra Fabio Foglia, dalla mezzala sinistra Curtis Yebli e dal mediano centrale Giacomo Cenetti. Infine il tridente d'attacco sarà formato dall'ala destra Paolo Grossi, dall'ala sinistra Aniello Cutolo e dalla punta centrale Davide Moscardelli.

LA CHIAVE TATTICA

La gara, giocata da due squadre di pari livello, assomiglierà ad una partita a scacchi. Nessuno vorrà fare delle mosse azzardate che potrebbero compromettere l'andamento della sfida e, almeno nei primi minuti, ci saranno alcuni accorgimenti dal punto di vista tattico. Il modulo scelto dall'Arezzo potrebbe avere alcuni vantaggi, viste le tre punte che avranno la possibilità di giocare l'uno contro uno con i tre difensori centrali della Giana Erminio. Per quanto riguarda i lombardi, dovranno provare a sovrapporsi con gli esterni e cercare in questo modo di creare la superiorità e mettere in difficoltà i terzini dell'Arezzo.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Per concludere l'analisi prematch è importante dare un'occhiata alle quote delle scommesse emesse per questa sfida. Il bookmaker Paddy Power ritiene favorita la Giana Erminio, con la quota di 2.20. Invece la vittoria fuori casa dell'Arezzo pagherebbe 3.25, mentre il risultato di pareggio permetterebbe di vincere 3.10 volte la posta.

© Riproduzione Riservata.