Incidente Valentino Rossi / Ultime notizie: il Dottore in pista per il Gp del Giappone? (Motogp)

L'OBIETTIVO DI ROSSI: TORNARE IN PISTA PER IL GP DEL GIAPPONE

Valentino Rossi è stato operato ieri notte presso l'ospedale di Torrette di Ancona. L'intervento, che mirava a ridurre la frattura scomposta di tibia e perone della gamba destra del pilota, è riuscito senza intoppi. Il Dottore adesso dovrà stare fermo dai 30 ai 40 giorni: dopo di che potrà tornare in sella alla sua Yamaha. A Mondiale ormai compromesso. “Mi spiace per l'incidente – ha detto Rossi al risveglio – ringrazio tutti, in particolare il dottor Pascarella che mi ha operato. Voglio tornare in moto al più presto, il mio obiettivo è tornare a metà ottobre per il Gp del Giappone”. Lo stesso Pascarella invita tutti alla calma: “I tempi per la ripresa? Dipenderà da lui. Credo che dovrà stare a riposo sicuramente 30-40 giorni. Poi si valuterà. In ogni caso lo dimetteremo in due tre giorni”.

MONDIALE COMPROMESSO?

Il peggio adesso sembra passato. Eppure giovedì scorso, quando Valentino Rossi è incappato in un brutto incidente mentre si allenava su una moto enduro con i ragazzi della Riders Academy, vicino Urbino, in molti hanno subito pensato al peggio. Anche perché la frattura di tibia e perone ha coinvolto la stessa gamba già sottoposta a frattura nel 2010. Superata la paura iniziale, c'è stato tempo di recapitare al campione italiano diversi messaggi. Il suo rivale e amico Max Biaggi si è fatto sentire con un messaggio su Twitter: “Faccio un sincero in bocca al lupo. Capisco il dolore, mi dispiace per lui e per il suo campionato”. Al contrario Giacomo Agostini, leggenda del motociclismo italiano, tira le orecchie a Rossi: “Valentino non è più un ragazzino – ha spiegato all'Ansa il vincitore di 15 titoli mondiali - Non so come si sia infortunato alla gamba, sono cose che possono capitare, però in questa fase della stagione è necessario essere più prudenti”. Dando un'occhiata alla classifica piloti, si capisce il motivo. Rossi è quarto con 157 punti, e nelle ultime gare aveva mostrato segnali di ripresa. Vinales, Marquez e Dovizioso, rispettivamente terzo, secondo e primo con 170, 174e 183 lunghezze, iniziavano a sentire il fiato sul collo del Dottore, che adesso dovrà stare fermo circa un mese.

