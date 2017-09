Israele Macedonia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Israele Macedonia (Foto LaPresse)

Israele Macedonia sarà diretta dall'arbitro russo Aleksei Eskov; alle ore 20:45 di sabato 2 settembre si gioca presso il Sammy Ofer Stadium di Haifa e il match è valido per la settima giornata delle qualificazioni Mondiali 2018, in particolare per il Gruppo G che vede la presenza anche di Italia, Spagna, Albania e Liechstein. In questo momento la classifica generale non sembra dare alcuna chance di qualificazione alle due formazioni in campo in quanto c’è in testa la coppia formata dalla Spagna e dall’Italia con 16 punti, quindi l’Albania e Israele appaiate a 9, segue la Macedonia con 3 e chiude il Liechtstein ancora fermo a quota zero.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Israele Macedonia non è una delle partite trasmesse in diretta tv; tuttavia su Sky Sport 1 e Sky Super Calcio è a disposizione Diretta Gol Qualificazioni Mondiali, con i gol e le fasi salienti in tempo reale di tutte le partite. Programma disponibile anche su Sky Go, attivabile per la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO DEL MATCH

Fino a questo momento il percorso di Israele nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo è stato caratterizzato da 3 vittorie ed altrettante sconfitte con un bilancio realizzativo fatto di 9 gol fatti e 12 subiti mentre la Repubblica di Macedonia ha subito ben 5 sconfitte a fronte di una sola vittoria peraltro con 8 gol fatti e 13 incassati. L’ultimo precedente tra le due formazioni è relativo alla gara di andare giocatasi in Macedonia dove si è consumata la vittoria degli israeliani con il punteggio di 2-1 con reti di Hemed e Ben Haim. Per la cronaca la rete macedone è stata a firma di Nestorovski e nel quinto minuto di recupero Jahovic ha fallito un calcio di rigore.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Israele dovrebbe scendere in campo con una formazione basata sul modulo 4-4-2 con Goresh tra i pali mentre in difesa ci saranno Tibi e Tzedek nel mezzo con Dasa nel ruolo di terzino destro e Tawatha in questo di terzino sinistro. In mezzo al campo nel ruolo di regista uno tra Golasa e Shetcher al fianco di Cohen, Natcho a spingere sulla fascia destra alta mentre dall’altro lato Refaelov appare in vantaggio rispetto a Vered. In avanti Sahar e Zahavi, duo capace di unire velocità e abilità tecnica.

La Macedonia non dovrebbe cambiare tantissimo rispetto all’ultima gara giocata contro la Spagna ed ossia proponendo un classico 4-4-2. In porta Dimitrievski con una linea difensiva che da destro verso sinistra dovrebbe comporsi con Tosevoski, Sikov, Mojsov e Ristevski. A centrocampo Spiroski in coppia con Stjepanovic, ala destra Ristovski e dall’altro lato Alioski. In avanti il duo ‘italiano’ composto dall’attaccante del Genoa Goran Pandev e quello del Palermo Nestorovski.

LA CHIAVE TATTICA

La gara ha ben poco da offrire per quanto concerne le motivazioni vista l’attuale classifica del girone per cui non ci attendiamo eccessivi tatticismi con due formazioni che andranno ad affrontarsi all’arma bianca per la gloria e lo spettacolo. In tal senso, la maggior compattezza d’organico di Israele dovrebbe fare la differenza con velocità e ficcanti ripartenze. Non ci sono televisione italiane che mostreranno questo incontro in diretta.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Le principali agenzie di scommesse operanti sul territorio italiano tra cui la Snai, hanno elaborato delle quote per questo appuntamento che raccontano di un Israele nettamente favorito. Nello specifico la quota che verrà pagata nel caso in cui Israele dovesse avere la meglio è pari ad 1,57 contro il 3,70 fissato per il pareggio mentre l’eventuale vittoria in trasferta da parte della Macedonia verrebbe pagata 6,25 volte la posta in palio.

© Riproduzione Riservata.