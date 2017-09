Italia-Ucraina/ Streaming video e diretta tv, risultato live, come vederla (Europei basket 2017)

Diretta Italia-Ucraina, Europei basket 2017 (LAPRESSE)

Italia-Ucraina si gioca sabato 2 settembre 2017 alle ore 17:30: teatro del match è la Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv, dove si sta svolgendo il gruppo B dei campionati europei di basket giunti alla trentanovesima edizione. Al termine della prima fase, le prime 4 classificate di ciascun girone si qualificheranno agli ottavi di finale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI BASKET

La partita degli Europei di basket 2017 tra Italia ed Ucraina sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sport 2 HD, il numero 202: telecronaca dalle ore 17:30 a cura di Flavio Tranquillo, con il commento tecnico di Davide Pessina. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

La nazionale azzurra allenata da Ettore Messina ha cominciato la manifestazione con il piede giusto, battendo i padroni di casa di Israele nella prima partita. 69-47 il punteggio finale a favore dell’Italia che ha offerto un’ottima prestazione difensiva, concedendo appena 16 punti nel secondo temp. Nella metacampo offensiva Marco Belinelli e compagni sono stati mortiferi dalla lunga distanza, mandando a bersaglio 13 delle 27 triple tentate per una percentuale realizzativa del 48,1%. Proprio Belinelli si è distinto da oltre l’arco chiudendo con un ottimo 6/8, per un totale di 18 punti8 che ne hanno fatto il miglior marcatore degli azzurri e del match (assieme all’israeliano Omri Casspi).

Una menzione anche per Ariel Filloy, che a trent’anni ha vissuto l’esordio agli Europei con la Nazionale maggiore (aveva conquistato un bronzo nel 2007 con la selezione Under 20). La guardia della Scandone Avellino ha contribuito con 12 punti, 4 rimbalzi ed un plus minus eloquente pari a +17 (in 22 minuti e mezzo). Importante come sempre anche Niccolò Melli, ad un punto dalla doppia doppia (9+10 rimbalzi). Insomma un debutto incoraggiante per l’Italia che ora se la vede con l’Ucraina, guidata in panchina da Ievgen Murzin e sconfitta dalla Germania nel debutto di giovedì. Trascinati da un Dennis Schroeder incontenibile i tedeschi hanno avuto la meglio per 75-63, nonostante un primo quarto terminato sotto di 7 lunghezze (9-16) ma subito riscattato dal parzialone del secondo periodo (30-17 per il 39-33 dell’intervallo lungo).

DAMMI IL CINQUE

Contro l’Italia, coach Murzin dovrebbe riproporre lo stesso quintetto base del primo match: previsti quindi il pivot Viacheslav Kravtsov, l’ala forte Maksym Korniyenko, l’ala piccola Maksym Pustozvonov, la guardia Aleksandr Lypovyy e il playmaker Aleksandr Mishula; quest’ultyimno è stato il top scorer della prima sfida con 12 punti a referto, mentre il lungo Artem Pustovyi ne ha messi 11 con 5 rimbalzi uscendo dalla panchina. Per l’Italia invece probabile uno starting five con Marco Cusin e Niccolò Melli ad occupare l’area, il capitano Gigi Datome in ala piccola e la coppia Marco Belinelli-Daniel Hackett a comporre il backcourt.

© Riproduzione Riservata.