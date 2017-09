Lecce-Trapani/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lecce-Trapani, LaPresse

Lecce-Trapani, sabato 2 settembre 2017 alle ore 20.30, sarà una delle sfide relative alla seconda giornata di campionato nel girone C del campionato di Serie C, che si disputerà in posticipo serale. Di fronte due squadre che hanno esordito nel nuovo torneo con risultati contrastanti, pur avendo disputato due buone partite e soprattutto partendo entrambe con i galloni da favorite nel girone. Il Lecce al termine di una combattutissima sfida in casa della Virtus Francavilla, ha visto sfumare la vittoria solo al novantaquattresimo minuto, subendo il gol di Abruzzese dopo che Di Piazza aveva portato avanti i salentini per quella che pareva ormai una vittoria a portata di mano. Il Trapani invece ha battuto il Siracusa al termine di un combattuto derby siciliano, grazie alla rete di Murano in chiusura di primo tempo.

Successo importantissimo anche per il morale per la squadra di Alessandro Calori, che in estate si era ben comportata superando due turni di Tim Cup, battendo prima la Paganese in casa e poi la Ternana in trasferta, crollando però poi al cospetto del Torino capace di rifilare sette reti ai siciliani. Stesso cammino per il Lecce in Tim Cup, che dopo aver superato nel primo turno ad eliminazione diretta allo stadio Via del Mare i dilettanti del Ciliverghe Mazzano e dopo aver sbancato il campo della Pro Vercelli nel secondo turno, ha subito una clamorosa rimonta a Pordenone, sprecando due gol di vantaggio e dunque abbandonando la competizione nel terzo turno. Ma ora è il campionato il fronte sul quale entrambe le formazioni concentreranno tutte le loro energie.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà diretta tv per Lecce-Trapani, ma per chi avrà un abbonamento disponibile sul sito sportube.tv oppure potrà acquistare l’evento singolo, sarà disponibile la diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI E TATTICHE

Allo stadio Via del Mare di Lecce scenderanno in campo le seguenti probabili formazioni. Lecce in campo con Perucchini tra i pali, Ciancio in posizione di terzino destro e Di Matteo in posizione di terzino sinistro, mentre Cosenza e Marino saranno entrambi confermati nel ruolo di difensori centrali. Armellino, Arrigoni e Mancosu saranno i tre di centrocampo, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Lepore, Caturano e Di Piazza. Il Trapani risponderà con Furlan in porta, Taugourdeau sull’out difensivo di destra e Legittimo sull’out difensivo di sinistra, mentre Fazio e Murano saranno i due difensori centrali. In cabina di regia Ferretti sarà affiancato da Maracchi e da Aloi nel terzetto di centrocampo, in attacco spazio a Marras affiancato da Visconti e da Silvestri.

Le due squadre partiranno entrambe con un 4-3-3, modulo di riferimento per il Lecce di Rizzo, mentre per il Trapani di Calori può rappresentare una variante tattica non immutabile, ma che comunque può rivelarsi una buona alternativa. Il Lecce cerca da un lustro la risalita in cadetteria, il Trapani è invece appena caduto dalla Serie B, e si tratta di due formazioni che a ragione possono essere considerate tra le favorite del campionato. Servirà continuità, con i siciliani che dovranno dare conferme dopo la vittoria col Siracusa, ma anche il Lecce dovrà dimostrare che il pari all’esordio è stato solo il cassico incidente di percorso.

QUOTE E PRONOSTICI, COME SCOMMETTERE

Per quanto riguarda le quote per le scommesse sul match, Lecce favorito con vittoria interna salentina quotata al raddoppio da Paddy Power, con i bookmaker che puntano sulla voglia di riscatto dei salentini dopo la beffa subita a Francavilla. Pareggio quotato 3.25 da Bet365, mentre William Hill propone a 3.75 l’eventuale successo in trasferta dei ragazzi di Alessandro Calori.

