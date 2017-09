MALORE CEBALLOS/ Vomito e svenimento per il centrocampista durante la partita con l’Italia

Italia-Spagna Under 21, paura per Ceballos

Paura per il centrocampista ventunenne dell’Under 21 della Spagna, Dani Ceballos, volto nuovo del calcio iberico e talento del Real Madrid. Nel corso dell’amichevole contro l’Italia tra le due selezioni Under 21, che gli spagnoli hanno vinto per tre a zero grazie alle reti di Merino, Mayoral e Meré. A cinque minuto dal novantesimo, Ceballos ha avuto bisogno del soccorso dei medici accusando, pur senza aver subito colpi, giramenti di testa e conati di vomito. Il mediano del Real è stato immediatamente sostituito e immobilizzato su una barella come da prassi, facendogli indossare anche un collarino per evitare bruschi movimenti. Al momento del malore Ceballos come detto non aveva subito traumi, ma non è da escludere che il malessere sia stato accusato a causa di un colpo subito precedentemente nel corso della gara. Ceballos è stato immediatamente trasportato presso l’ospedale di Toledo, dove si è svolta l’amichevole tra le selezioni Under 21 fra Italia e Spagna, ed è stato ricoverato secondo le ultime notizie comunicate.

APPENA ACQUISTATO DAL REAL MADRID

Classe ’96, Dani Ceballos è un giocatore cresciuto nel vivaio del Siviglia, per essere poi passato in una piccola squadra, l’Utrera. Dalla quale all’età di soli quindici anni è passato all’altra squadra della città andalusa, il Betis Siviglia, dove ha esordito nella Liga spagnola nel 2014, a soli diciotto anni. Nell’ultima stagione ha collezionato 30 presenze e 2 reti nella Liga con la maglia del Betis, ma soprattutto ha conquistato il titolo di miglior giocatore dell’Europeo Under 21 disputato in Polonia questa estate. Credenziali che gli sono valse l’acquisto con il Real Madrid. Ora la preoccupazione con gli esami strumentali da effettuare per capire cosa possa aver provocato il malore: in Spagna c’è sempre grande sensibilità sul tema dopo malori che hanno stroncato giovani talenti del calcio iberico come Antonio Puerta del Siviglia e Dani Jarque dell’Espanyol. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti con un bollettino medico che chiarisca le condizioni dell’atleta spagnolo.

