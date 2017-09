Manchester United Barcellona Legends/ Info streaming video e diretta tv: formazioni, orario, risultato live

Diretta Manchester United Barcellona Legends (Foto LaPresse)

Manchester United Barcellona Legends è una sfida "evocativa" tra grandi campioni del passato: alle ore 16 italiane di sabato 2 settembre si gioca una partita tra le formazioni di "vecchie glorie" dei Red Devils e dei blaugrana, occasione utile anche per una raccolta fondi a favore della Manchester United Foundation.Un match importante, soprattutto per le finalità: tanti grandi campioni che mettono a disposizione il loro tempo libero per far divertire tutti i tifosi, di tutte le età. Ci si auspica il tutto esaurito a Manchester e vista la prevendita sembra che stia andando a buon fine.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel nostro Paese non sarà possibile assistere alla diretta tv di Manchester United Barcellona Legends, nè avrete a disposizione una diretta streaming video per il match: informazioni utili arriveranno comunque dagli account ufficiali messi a disposizione dalle due società sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le formazioni che vedremo in campo verranno sicuramente modificate con il passare dei minuti, ma è possibile sapere chi ha confermato la sua presenza in questo super match. Il Manchester United avrà Bryan Robson e Andrew Cole come manager, mentre sono state confermate tantissime stelle. Una su tutti Ruud van Nistelrooy, che nel 2007 si giocò la scarpa d'oro proprio contro Francesco Totti. Presente anche qualche vecchia conoscenza del calcio italiano, come ad esempio Edwin van der Sar: il portiere olandese ha militato anche nella Juventus. Karel Poborsky , l'uomo del 5 maggio, prenderà parte al match insieme a - Raimond van der Gouw, Denis Irwin, Ronny Johnsen, Mikael Silvestre, Russel Beardsmore, Jesper Blomqvist, Wes Brown e tanti altri ancora. Presente anche Dwight Yorke, che insieme ad Andy Cole formava la coppia detta Calypso Boys.

Tante leggende anche nel Barcellona, che hanno militato nel nostro campionato. Edgar Davids, centrocampista coriaceo della Juventus e del Milan, ma anche Gaizka Mendieta, che vestì la maglia della Lazio. Scenderà in campo anche Eric Adibal, che nel 2011 subì un'operazione al fegat per via di un tumore. Subito dopo riuscì ad alzare la Champions League proprio con il Barcellona. Presente anche Patrick Kluivert, ex attaccante di Ajax e Milan: l'olandese mise a segnò 142 goal in carriera, di cui 83 proprio con la maglia blaugrana. Presente anche Juliano Belletti, che regalò la Champions League del 2006 al Barcellona, segnando all'81' minuto nella finale contro l'Arsenal. Ovviamente sarà difficile prevedere come giocheranno le due squadre visto che cercheranno di giocare un bel calcio, divertendosi e divertendo.

Non sarà semplice capire le formazioni, ma sicuramente vedremo un gran calcio con tantissime belle giocate. L'unica certezza saranno tanti goal segnati: una sfida bella e divertente che piacerà a grandi e piccini. Infatti l'obiettivo dei protagonisti è proprio questo: far divertire tutti i tifosi, compresi i più piccoli. Molti giocatori hanno infatti detto di volersi divertire e di farsi vedere da chi non ha avuto la possibilità di ammirare le vecchie leggende. Una bella sfida adatta tutti, che permette anche di ricavare molti soldi per una buonissima causa. E per cercare di far sorridere tutti.

