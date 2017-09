Morto Maxime Berger / Sbk, addio al pilota francese: tragedia nel mondo del motociclismo

Tragedia in Sbk: morto Berger (Foto: Lapresse)

TRAGEDIA IN SBK: MORTO MAXIME BERGER. SI PARLA DI TENTATO SUICIDIO

Maxime Berger è morto ieri all'età di 28 anni. Le cause ufficiali del decesso del pilota della superbike non sono state rese note, anche se le prime indiscrezioni parlano di suicidio. Nelle prossime ore ne sapremo sicuramente qualcosa in più; per adesso ci affidiamo alla manager del ragazzo, che ha confermato la tragica notizia della sua morte. Berger è arrivato all'ospedale di Digione in gravi condizioni dopo un presunto tentativo di suicidio. Nonostante il ricovero d'urgenza, in gravissime condizioni e già in fin di vita, il francese si sarebbe spento ieri notte tra le braccia dei medici.

LA CARRIERA DI BERGER

Il mondo del motociclismo piange la scomparsa di un altro pilota, che si aggiunge alle tragiche scomparse di Nicky Hayden e Angel Nieto e agli incidenti in cui sono incappati Max Biaggi e Valentino Rossi. Berger, nato a Digione nel 1989, aveva iniziato a farsi conoscere nel campionato europeo Superstock 600, dove nel 2007 riuscì a diventare campione con la sua Yamaha YZF-R6. Il francese, dopo una parentesi in Superstock, approdò in seguito nella Sbk: qui concluse la stagione sedicesimo con una Ducati 1098R. Sempre con una Ducati, Berger passò poi all'Endurance.

