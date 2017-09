Probabili formazioni/ Spagna Italia: quote, le ultime novità live (qualificazioni Mondiali 2018)

Probabili formazioni Spagna Italia (Foto LaPresse)

Spagna Italia si gioca per le qualificazioni al Mondiale 2018: alle ore 20:45 di sabato 2 settembre il Santiago Bernabeu ospita la sfida per la settima giornata del girone G. Partita che abbiamo già descritto come decisiva: pari punti tra Furie Rosse e Azzurri, ma siccome alla fase finale (almeno subito) va solo la vincitrice del gruppo l’Italia deve vincere, a meno di pareggiare e sistemare in seguito una differenza reti che però è al momento nettamente a favore dei nostri avversari. In che modo dunque Giampiero Ventura si sistemerà in campo a Madrid? Come risponderà Julen Lopetegui? Possiamo iniziare a rispondere ad alcune di queste domande analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Spagna Italia.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

La Spagna è favorita secondo le principali agenzie di scommesse: la Snai per esempio quota il segno 1 per la sua vittoria a 1,80 mentre l’affermazione esterna dell’Italia (segno 2) vale 4,75. Il pareggio come detto favorirebbe le Furie Rosse, e vi farebbe guadagnare 3,30 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

FORMAZIONI SPAGNA: LE SCELTE DI LOPETEGUI

La Spagna non dovrebbe cambiare molto rispetto alle ultime uscite: ci sono volti nuovi (Suso, alla prima convocazione, e David Villa che torna dopo tre anni) ma l’undici di partenza di Julen Lopetegui non dovrebbe avere sorprese. In assenza di Diego Costa sarà Morata a occupare la posizione di attaccante centrale, con David Silva e Asensio sugli esterni (ma qui c’è ampia concorrenza e le scelte sono molteplici). A centrocampo Sergio Busquets è sicuro del posto, meno Iniesta (poco in condizione e “distratto” dall’incertezza sul futuro) e allora tornano in gioco Isco e Saul Niguez, il primo ormai certezza assoluta in ogni zona del campo e il secondo grande protagonista degli Europei Under 21. L’altra mezzala potrebbe e dovrebbe essere Thiago Alcantara; l’unico punto fermo per la Spagna dovrebbe essere la difesa, con De Gea tra i pali e la coppia Piqué-Sergio Ramos a presidiare il centro, mentre Dani Carvajal e Jordi Alba si piazzeranno sulle fasce laterali.

FORMAZIONI ITALIA: I DUBBI DI VENTURA

Giampiero Ventura ha lavorato in particolar modo sul 3-4-3, che dovrebbe essere il modulo di partenza al Bernabeu: al netto delle variazioni sul campo (ovvero arrivare alla difesa a cinque), l’idea del CT è quella di stringere il centro, anche se l'infortunio di Chiellini impedirà di sfruttare la BBC. Dunque Barzagli, Bonucci e presumibilmente Rugani giocheranno davanti a Buffon; ai lati invece lo schema esalta le caratteristiche di Andrea Conti e Darmian, certamente più affidabili di altri colleghi quando si tratta di giocare sulla linea dei centrocampisti e coprire tutta la corsia. In mezzo c’è il dubbio Verratti-Parolo: il primo è perfetto per giocare al fianco di De Rossi (che ovviamente sarà in campo dal primo minuto) ma non è esattamente nelle migliori condizioni fisiche, ecco che allora il centrocampista della Lazio può essere una valida alternativa ed è favorito anche su Montolivo. Nel tridente offensivo una delle due prime punte dovrà giocoforza stare fuori: l’indiziato è Immobile perchè a Belotti oggi non si può rinunciare. Gli esterni dovrebbero essere Candreva e Lorenzo Insigne: lo scugnizzo del Napoli si candida a essere il leader nel nuovo corso della Nazionale.

IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Carvajal, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Thiago Alcantara, Sergio Busquets, Iniesta; Asensio, Morata, David Silva

A disposizione: Reina, Kepa, Azpilicueta, Bartra, Nacho, Monreal, Saul Niguez, Koke, Isco, Suso, Pedro, David Villa, Iago Aspas, Vitolo, Deulofeu

Allenatore: Julen Lopetegui

ITALIA (3-4-3): Buffon; Barzagli, Bonucci, Rugani; A. Conti, De Rossi, Verratti, Darmian; Candreva, Belotti, L. Insigne

A disposizione: G. Donnarumma, Perin, Darmian, Astori, D’Ambrosio, Spinazzola, Parolo, Montolivo, Lo. Pellegrini, Bernardeschi, Eder, Immobile, Gabbiadini, El Shaarawy

Allenatore: Giampiero Ventura

