Pronostici Serie B/ Le quote e le scommesse sull’anticipo Brescia-Palermo (2^giornata)

Pronostici Serie B anticipo (LaPresse)

Approfittando della sosta per le nazionali, il campionato di Serie B torna quale protagonista unico di questo weekend con la seconda giornata della stagione 2017-2018, con un calendario rivoluzionato. In questo fine settimana infatti la maggior parte delle partite è stata messa in calendario per la giornata di domenica, mentre per oggi sabato 2 settembre 2017 sarà una sola la sfida ad avere luogo ovvero il match di anticipo tra Brescia e Palermo: fischio d’inizio quindi atteso alle ore 18.00 allo Stadio Mario Rigamonti, unico anticipo di questo secondo turno. Prima di vedere nel dettaglio le quote e le scommesse stilate alla vigilia di questo match che vede in campo la nobile decaduta dalla serie A siciliana andiamo a prendere in considerazioni alcuni fattori utili per delineare il pronostico.

I FATTORI DA CONSIDERARE

Dato per evidente il favore nel pronostico dato alla Leonessa per il fattore campo, vi sono però altri dati che giocano alla vigilia della partita a favore della formazione rosanera, a partire dallo storico. Sia il bilancio generale che quello recente infatti vede i siciliani avanti, anche se va detto che negli passati il risultato più comune di questo particolare scontro diretto è stato il pareggio. Che la sfida al Rigamonti alla fine possa essere più equilibrata del previsto inoltre è un’idea che ci viene anche dall’analisi dello stato di forma delle due compagini attese oggi in campo. Se consideriamo infatti gli ultimi 5 incontri disputati va detto che entrambi i club registrano due sconfitte e tre vittorie, ma il bilancio è meno equilibrato di quello che pare. Nella prima giornata del campionato di serie B infatti se il Brescia è caduto in trasferta per 2-1 contro l’Avellino, il Palermo ha realizzato una netta vittoria in casa per 2-0 contro lo Spezia mostrando anche segnali importanti di ripresa rispetto all’ultima stagione. L’obbiettivo del Palermo di fatto è quello di tornare il prima possibile in Serie A, a partire da oggi.

© Riproduzione Riservata.