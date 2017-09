Pronostici Serie C/ Le scommesse sulle partite del weekend: oggi si parte con il girone C

Si gioca la seconda giornata di Serie C (Foto: Lapresse)

Il campionato di Serie C torna in campo con le gare valide per la seconda giornata. Oggi toccherà a due dei tre gironi: il gruppo A, con una partita, e il gruppo C, con 7 sfide. Il gruppo B e la maggior parte del gruppo A, invece, si disputeranno domani pomeriggio. Andiamo con ordine e focalizziamo la nostra attenzione sulle partite del sabato. Due sono gli orari da ricordare: 16.30 e 20.45. Nell'arco di questo lasso di tempo andranno in scena 9 partite.

LE SCOMMESSE DEL GIRONE B

Nel gruppo A occhi puntati sull'anticipo Giana Erminio-Arezzo, un match che potrebbe regalare alle due formazioni i primi tre punti stagionali dopo i ko rimediati una settimana fa. Alle 20.45 tocca invece al gruppo C, ad eccezione di Akragas-Rende, il cui calcio d'inizio è previsto per domani. Tra le sfide più calde troviamo il derby pugliese tra Bisceglie e Virtus Francavilla, con i padroni di casa leggermente favoriti per la vittoria finale. Attenzione anche al testa a testa tra Lecce e Trapani.

I PRONOSTICI DI LECCE E CATANIA

Al via del Mare, sfruttando il fattore campo, i giallorossi puntano ai tre punti ma attenzione all'esperienza dei siciliani. Il Catania sarà impegnato sul campo della Casertana in una trasferta molto ostica dove aleggia l'ombra dell'1/X. Il Sicula Leonzio ospita il Matera, che sulla carta non dovrebbe avere troppi problemi a imporsi. Tra gli altri duelli troviamo Fondi-Monopoli, Cosenza-Paganese e Reggina-Catanzaro. Monopoli e Catanzaro proveranno a fare bottino pieno con la seconda vittoria consecutiva, mentre il Cosenza proverà a smuovere la classifica.



Domenica vanno in scena le rimanenti partite, per un totale di 18 incontri. Detto di Akragas-Rende del girone C, con i locali favoriti per il successo, tocca al gruppo A e B. Nel raggruppamento A ci sono diversi incontri da cerchiare con la matita rossa, a cominciare dal derby toscano tra Pisa e Siena. I bianconeri vogliono bissare quanto fatto all'esordio e sulla carta possono riuscirci; molto dipenderà dai nerazzurri, che dovranno rimediare il passo falso di Olbia.

DERBY LUCCHESE PONTEDERA

Riflettori puntati anche sull'altro derby Lucchese-Pontedera. Usciti ko dal testa a testa con il Siena, i rossoneri cercano il riscatto tra le mura amiche del Porta Elisa. Azzardato puntare sull'1 fisso; molto meglio tutelarsi con la doppia chance 1/X. Il terzo e ultimo derby toscano è quello che mette di fronte Prato e Livorno: i labornici proveranno a sfruttare il loro ottimo momento di forma per raggiungere quota 6 punti. Il segno 2 è dunque un esito più che plausibile.

GIRONE B, SU CHI SCOMMETTERE?

Infine passiamo al girone B, dove il Vicenza è chiamato alla sfida casalinga contro il Teramo. I biancorossi non dovrebbero avere particolari problemi, esattamente come il Sudtirol con la Fermana. Più complicato invece prevedere l'esito esatto di match come Reggiana-Modena, Mestre-Gubbio e Renate Albinoleffe.



Andiamo adesso a fare un riassunto finale per vedere tutte le gare in programma per questo weekend. Gruppo A: Giana Erminio-Arezzo, Arzachena-Viterbese, Piacenza-Cuneo, Pistoiese-Monza, Prato-Livorno, Carrarese-Pro Piacenza, Gavorrano-Olbia, Lucchese-Pontedera, Pisa-Siena. Gruppo B: Triestina-Reggiana, Albinoleffe-Mestre, Bassano-Ravenna, FeralpiSalò-Renate, Gubbio-Santarcangelo, Pordenone-Sudtirol, Fermana-Sambenedettese, Modena-Vicenza, Padova-Fano. Gruppo C: Sicula Leonzio-Matera, Casertana-Catania, Fondi-Monopoli, Bisceglie-Virtus Francavilla, Cosenza-Paganese, Lecce-Trapani, Reggina-Catanzaro, Akragas-Rende.

© Riproduzione Riservata.