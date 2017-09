Pronostici qualificazioni mondiali 2018/ Scommesse e quote sulle partite di oggi: riflettori su Spagna-Italia

Spagna-Italia per il primo posto (Foto: Lapresse)

Proseguono le gare valide per le qualificazioni ai Mondiali 2018. Oggi sabato 2 settembre è la volta di altre 18 squadre, che si affronteranno in nove partite riguardanti tre gironi. Due gli orari d'inizio: le 18.00 e le 20.45. La sfida più attesa è quella che mette di fronte Spagna e Italia in un testa a testa decisivo per decidere il primo posto nel gruppo G. Riflettori puntati anche sul raggruppamento I, dove Croazia e Islanda si sfidano a distanza; i croati se la vedranno con il Kosovo, mentre gli islandesi sono ospiti della Finlandia. Senza perdere ulteriore tempo, andiamo subito a dare i pronostici sulle gare affidandoci allo stato di forma e alle statistiche fatte registrare dalle varie Nazionali negli incontri precedenti.

GRUPPO G, I PRONOSTICI DI OGGI

Iniziamo subito con il gruppo G. La sfida di cartello è senza ombra di dubbio Spagna-Italia. Al Bernabeu, gli azzurri proveranno a centrare una complicata vittoria per assicurarsi la testa solitaria del girone. Al momento Italia e Spagna sono appaiate in vetta a 16 punti, ma in caso di arrivo in parità gli iberici sono avvantaggiati per una migliore differenza reti. Gli spagnoli partono favoriti ma gli uomini di Ventura faranno di tutto per sovvertire ogni pronostico. Puntando sull'ottimo stato di forma di diversi giocatori italiani, come Immobile e Insigne, azzardiamo il successo degli azzurri. Nelle altre sfide l'Albania ospita il Liechtenstein mentre l'Israele la Macedonia. Albania-Liechtenstein non dovrebbe nascondere insidie e dovrebbe regalare il bottino pieno ai locali. Più complicato pronosticare l'esito di Israele-Macedonia, anche se i padroni di casa partono con tutti i vantaggi del caso. Per questo motivo puntiamo sul segno 1.

SCOMMESSE SUL GRUPPO I

Voliamo adesso nel gruppo I, uno dei più equilibrati dell'intero lotto. La capolista Croazia ospita il Kosovo in una gara dall'esito scontato. Modric e compagni saranno chiamati a una pura formalità contro una Nazionale che in sei incontri ha subito 18 reti segnandone soltanto una. L'Islanda avrà il compito di non perdere per strada punti preziosi. La Nazionale nordica è ospite della Finalndia. Anche in questo caso non dovrebbero esserci sorprese, con gli islandesi piuttosto sicuri di centrare la vittoria. Ucraina-Turchia è invece il duello clou del raggruppamento. Entrambe le formazioni si trovano appaiate a quota 11 punti, a due sole lunghezze da Croazia e Islanda. Gli ucraini hanno dalla loro parte il fattore campo, ma guai ad abbassare la guardia contro i turchi. Considerando l'inutilità del pareggio, si potrebbe pensare di optare sulla doppia chance 1/2.





QUOTE GRUPPO D

Le ultime tre partite che analizziamo fanno parte del girone D. Si preannuncia tutto facile per la capoclassifica Serbia, prima con 12 punti a pari merito con l'Irlanda. I balcanici sono impegnati in una facile gara interna contro la Moldavia, cenerentola del raggruppamento con sole due lunghezze all'attivo. Scontato pronosticare la vittoria della Serbia. L'Irlanda se la vedrà in trasferta con la Georgia. Anche l'esito di questo match appare scontato, tuttavia gli irlandesi dovranno prendere con le pinze una Nazionale angusta soprattutto tra le mura amiche. Galles-Austria è invece il palcoscenico delle due grandi deluse del gruppo. Bale e compagni hanno 8 punti e difficilmente rientreranno in corsa per il passaggio del turno. Le residue speranze dei gallesi passano dal successo contro gli austriaci.

© Riproduzione Riservata.