Reggina-Catanzaro/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Reggina-Catanzaro, sabato 2 settembre 2017 alle ore 18.30, sarà una sfida che rappresenterà un sentitissimo derby calabrese, in scena già alla seconda giornata nel girone C del campionato di Serie C. Match che ha già vissuto in realtà una sua prima rappresentazione ufficiale lo scorso 20 agosto, in Coppa Italia di Serie C, sempre allo stadio Granillo. E' stata la Reggina ad avere la meglio nel confronto, grazie ad una rete dell'ex Lazio Primavera Bezziccheri. In campionato però l'umore delle due squadre è al momento diametralmente opposto, visto che gli amaranto hanno iniziato il loro cammino perdendo un altro derby calabrese, quello sul campo del Rende, mentre il Catanzaro ha iniziato col piede giusto battendo due a uno in casa la Casertana. Sicuramente le due squadre vengono entrambe da una stagione piuttosto travagliata. Al ritorno tra i professionisti dopo il fallimento e solo grazie ad un ripescaggio, la Reggina ha trovato la forza, con un grande finale di campionato, di risollevarsi dalla zona retrocessione e di ottenere la salvezza diretta senza essere costretta a passare dai play out. Al contrario il Catanzaro è stato risucchiato negli spareggi, dove ha vissuto un drammatico doppio confronto contro un'altra formazione calabrese, la Vibonese, nel quale i giallorossi hanno avuto la meglio garantendosi la permanenza in categoria.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME VEDEE LA PARTITA

Sul canale 60 del digitale terrestre in chiaro, Sportitalia, sarà trasmessa la diretta tv di Reggina-Catanzaro, sabato 2 settembre 2017 alle ore 18.30. La diretta streaming video via internet sarà invece garantita a tutti gli appassionati che si collegheranno sul sito sportube.tv dopo aver sottoscritto una delle offerte a pagamento del portale.

PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Granillo di Reggio Calabria scenderanno in campo queste probabili formazioni. Amaranto padroni di casa schierati con Cucchietti tra i pali, Laezza in posizione di terzino destro e Porcino in posizione di terzino sinistro, mentre Gatti e Di Filippo saranno i due difensori centrali. Marino, De Francesco e Garufi giocheranno titolari nel terzetto di centrocampo, mentre Bezziccheri proverà ad ispirare la manovra offensiva come trequartista, alle spalle del duo Sciamanna-Tulissi. La risposta del Catanzaro sarà affidata a Nordi tra i pali, Riggio sull'out difensivo di destra e Imperiale sull'out difensivo di sinistra, mentre Sirri e Gambaretti saranno i centrali della retroguardia. Due i terzetti titolari a centrocampo e in attaccol, il primo composto da Benedetti, Icardi e Maita, il secondo da Zanini, Cunzi ed Infantino.

TATTICHE E MODULI

Tatticamente il tecnico della Reggina, Maurizi, rimarrà fedele al suo 4-3-1-2, mentre l'allenatore del Catanzaro, Erra, proverà a schierare la squadra con lo stesso 4-3-3 che ha destato un ottima impressione nel match casalingo contro la Casertana. Difficile capire in una fase così embrionale della stagione quali possano essere le reali ambizioni delle due formazioni calabresi, che vantano un blasone importante ma da diverse stagioni quasi dimenticato. La Reggina a Rende ha dimostrato diverse lacune in attacco, ma un derby è sempre un derby e il Catanzaro cercherà di evitare di commettere gli stessi errori che gli erano costati la sconfitta in Coppa Italia.

QUOTE E PRONOSTICI PER LE SCOMMESSE

Nonostante l'avvio di campionato diametralmente opposto, i bookmaker vedono la Reggina favorita, con quota 2.15 proposta da Paddy Power per il successo interno, mentre William Hill alza fino a 3.60 la quota per il successo del Catanzaro in trasferta e Bet365 fissa a 3.10 la quota per l'eventuale pareggio.

