Risultati/ Europei Basket 2017: classifica e diretta live score. Oggi in campo tutti i gironi

Risultati Europei basket 2017 (LAPRESSE)

Proseguono gli Europei di basket 2017 con la fase a gruppi che si sta sviluppando in quattro località differenti. Sabato 2 settembre 2017 in campo tutti e quattro i gironi, di seguito il programma in ordine cronologico: alle 12:45 Polonia-Islanda (gruppo A), 13:15 Lettonia-Belgio (D), 14:00 Montenegro-Ungheria (C), 14:45 Georgia-Germania (B), 15:30 Grecia-Francia (A), 16:00 Russia-Serbia (D), 16:45 Repubblica Ceca-Spagna (C), 17:30 Italia-Ucraina (B), 19:00 Finlandia-Slovenia (A), 19:30 Croazia-Romania (C), 20:00 Gran Bretagna-Turchia (D), 20:30 Israele-Lituania (B). Ricordiamo che al termine di questa fase le prime 4 classificate di ciascun girone andranno a comporre il tabellone degli ottavi di finale. I RISULTATI DEGLI EUROPEI DI BASKET 2017 (SABATO 2 SETTEMBRE)

PARTITE GRUPPO A (HELSINKI)

La Grecia è partita bene imponendosi d’autorità sull’Islanda, sconfitta inaspettata invece per la Francia che ha dovuto cedere i primi 2 punti alla Finlandia, vittoriosa dopo un tempo supplementare grazie ad un canestro del naturalizzato Jamar Wilson. Nel gruppo di testa anche la Slovenia che ha piegato la Polonia. La seconda giornata vede la Polonia affrontare l’Islanda, i padroni di casa della Finlandia opposti alla Slovenia e il big match Grecia-Francia.

PARTITE GRUPPO B (TEL AVIV)

Fari puntati sull’Italia di Ettore Messina che ha offerto una prova convincente nel debutto contro Israele. Successo anche per la Germania che si è imposta sull’Ucraina trainata da Dennis Schroeder, che nella prossima stagione sarà compagno di Marco Belinelli agli Atlanta Hawks; infine la Georgia ha battuto di misura la Litunia. Nel secondo turno in programma Georgia-Germania, Italia-Ucraina e Israele-Lituania, tutti incroci interessanti.

PARTITE GRUPPO C (CLUJ-NAPOCA)

Esordio sul velluto per la Spagna che ha travolto il Montenegro sfiorando il tetto dei 100 punti. La Croazia ha avuto la meglio sull’Ungheria mentre i padroni di casa della Romania sono stati battuti dalla Repubblica Ceca. Nella seconda giornata il match più atteso è quello tra cechi e spagnoli, favorite per la qualificazione assieme alla Croazia che invece affronta la Romania; l’altra partita vede di fronte Montenegro ed Ungheria.

PARTITE GRUPPO D (ISTANBUL)

Si gioca ad Istanbul che sarà la sede anche dei turni ad eliminazione diretta. Bell’esordio per il Belgio che ha rifilato 103 punti alla Gran Bretagna nel match più prolifico del primo turno. Debutto positivo anche per la Serbia che ha battuto l’insidiosa Lettonia di Kristaps Porzingis e del neo-milanese Dairis Bertans. Il match più equilibrato è stato invece Turchia-Russia. Oggi si giocano Lettonia-Belgio, un interessante Russia-Serbia e Gran Bretagna-Turchia.

IL TABELLINO E I RISULTATI

GRUPPO A

ore 12:45 Polonia-Islanda

ore 15:30 Grecia-Francia

ore 19:00 Finlandia-Slovenia

GRUPPO B

ore 14:45 Georgia-Germania

ore 17:30 Italia-Ucraina

ore 20:30 Israele-Lituania

GRUPPO C

ore 14:00 Montenegro-Ungheria

ore 16:45 Repubblica Ceca-Spagna

ore 19:30 Croazia-Romania

GRUPPO D

ore 13:15 Lettonia-Belgio

ore 16:00 Russia-Serbia

ore 20:00 Gran Bretagna-Turchia

