Risultati/ Europei volley 2017: diretta live score delle partite (semifinali, oggi)

Risultati Europei Volley 2017 (LaPresse)

Si giocano oggi le semifinali per gli Europei di volley maschile 2017 in corso in Polonia: si scopriranno stasera quindi quali saranno le nazionali in grado di giocarsi le medaglie più preziose. Tra queste però vedremo subito che non ci sarà l’Italia di Blengini, battuta ai quarti di finale da un incredibile e martellante Belgio, tra le grandi sorprese di questa edizione, dove i colpi di scena sono stati davvero tanti. Giunti a questo punto della competizione e va detto che appare davvero difficile capire chi potrebbe conquistare stasera il posto per la finalissima di domenica una medaglia d’oro: gran parte delle formazioni più quotate infatti hanno già dato il propria addio alle scene in favore di outsider che si sono dimostrate al contrario ferali in campo, con prestazioni di altissima qualità tecnica e fisica. Ma vediamo ora nel dettaglio le due semifinali in programma per oggi 2 settembre 2017.

SERBIA-GERMANIA ORE 17.30

Dato le squadre che ha avuto acceso a questa fase del tabellone va detto che le partita che si giocano oggi sono parecchio equilibrate, con una vecchia gloria e favorita alla vittoria e un outsider che ha fatto parecchio male in questa edizione degli europei. È senza dubbio il caso del match tra Serbia e Germania, ovvero tra una delle formazioni più vittoriose e la nazionale guidata da un ottimo Andrea Giani, che dopo aver vinto con agilità il girone B (con l’Italia) non ha avuto problemi a superare la repubblica Ceca ai quarti (dopo che i cechi avevano fatto fuori la Francia campione della World League ai play off) non ha avuto problemi anche la Serbia a confronto, confermando quindi il pronostico, arrivando in semifinale battendo nel tabellone finale nell’ordine Finlandia e Bulgaria.

RUSSIA BELGIO ORE 20.30

L’altra semifinale che di certo non ti aspetti è quella tra Russia e Belgio: se la formazione di Sergej Šlyapnikov era di diritto, storia e rosa nella lista di papabili per una medaglia, la vera cenerentola di questa edizione polacca degli europei è il Belgio, che scenderà in campo alle ore 20.30 a Cracovia, sede della fase finale del torneo. L’avventura della formazione belga aveva già sorpreso nella fase a giorni, chiusa inaspettatamente dapprima nel gruppo D con Francia, Turchia e Olanda: successivamente la compagine di Vital Heynen ha battuto senza soffrire proprio la nostra Italia di Blengini, con una partita condotta un maniera magistrale da parte del Diavoli Rossi. Non ha avuto problemi, ma non vi erano molto dubbi, la Russia, arrivata ai quarti per affrontare a battere la Slovenia con il risultato netto di 3-0. Anche qui si tratta di un match davvero aperto tra una nazionale blasonata e una outsider che ha mostrato di poter fare male a chiunque.

IL TABELLINO DEI RISULTATI

Ore 17.30 Serbia Germania

Ore 20.30 Russia Belgio

