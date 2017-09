Risultati/ Qualificazioni mondiali 2018: classifica e diretta gol live score (oggi, 2 settembre 2017)

Spagna-Italia match clou di giornata (Foto: Lapresse)

Sabato 2 settembre 2017 si chiude la settima giornata dedicata alle qualificazioni mondiali 2018 in ambito UEFA. Nove le ultime partite da disputare che coinvolgeranno tre gironi, tra cui il gruppo G dell'Italia. Tante sono le situazioni ancora da delineare, a cominciare proprio dal raggruppamento degli azzurri. Gli uomini di Ventura sono infatti chiamati all'impresa contro la Spagna, nella complicata trasferta al Benabeu. Ricordiamo che secondo il regolamento soltanto le prime Nazionali di ciascun girone e la migliore delle seconde accederanno direttamente alla fase finale. Le altre seconde dovranno invece superare lo scoglio dei playoff.



Oggi si parte alle 18.00 con quattro gare. Per il gruppo D scendono in campo Serbia-Moldavia e Georgia-Irlanda, mentre Albania-Liechtenstein e Finlandia-Islanda fanno parte rispettivamente del girone G e I. Croazia-Kosovo, Galles-Austria, Israele-Macedonia, Ucraina-Turchia e Spagna-Italia inizieranno invece alle 20.45. Due sono le situazioni più interessanti da seguire con la massima attenzione. La prima è relativa al gruppo G: Italia e Spagna sono infatti appaiate al vertice con 16 punti. In virtù di una migliore differenza reti gli iberici sono in vantaggio in caso di arrivo finale a pari punti. Ecco perché gli azzurri devono assolutamente centrare la vittoria. Albania-Liechtenstein e Israele-Macedonia sono invece due gare di contorno, utili soltanto per i tabellini.



L'altra situazione da monitorare riguarda il gruppo I. Qui troviamo quattro Nazionali a contendersi le prime due posizioni, con tutte le combinazioni del caso ancora possibili. Al momento Croazia e Islanda sono prime con 13 punti, con i croati in vantaggio. Modric e compagni affrontano il Kosovo in una gara che non dovrebbe nascondere insidie, mentre l'Islanda è impegnata in Finlandia. Turchia e Ucraina sono pronte ad approfittare di ogni passo falso delle rivali e si affrontano in un match all'ultimo respiro. Entrambe a 11 punti, l'obiettivo di turchi e ucraini è entrare in uno dei due slot utili per il passaggio del turno.



Infine arriviamo al girone D, dove Serbia e Irlanda, 12 punti ciascuna, si contendono il primo posto. Serbi e irlandesi potranno contare su un turno tutto sommato agevole e la situazione in classifica dovrebbe restare invariata. La Serbia affronta in casa la Moldavia, mentre l'Irlanda è ospite della Georgia. L'altro match tra Galles e Austria sarà utile per capire se Bale e compagni riusciranno a riaprire il discorso qualificazione.



RISULTATI GRUPPO D



Georgia-Irlanda (ore 18.00)

Serbia-Moldavia (ore 18.00)

Galles-Austra (ore 20.45)

Classifica: Serbia 12, Irlanda 12, Galles 8, Austria 8, Georgia 3, Moldavia 2



RISULTATI GRUPPO G



Albania-Liechtenstein (ore 18:00)

Israele-Macedonia (ore 20.45)

Spagna-Italia (ore 20.45)



Classifica, pagna 12, Italia 12, Albania 9, Israele 9, Macedonia 3, Liechtenstein 0



RISULTATI GRUPPO I



Finlandia-Islanda (ore 18.00)

Croazia-Kosovo (ore 20.45)

Ucraina-Turchia (ore 20.45)



Classifica, Croazia 13, Islanda 13, Turchia 11, Ucraina 11, Finlandia 1, Kosovo 1

