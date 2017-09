Risultati Serie C/ Diretta gol live score: le partite del girone A e C (2^giornata)

Lecce calcio - LaPresse

Dopo il primo turno giocatosi durante lo scorso weekend, proseguirà quest’oggi il campionato di Serie C 2017-2018, quello che fino a pochi mesi fa si chiamava Lega Pro, tornato quindi alla vecchia denominazione soprattutto per una questione nostalgica. Si comincia alle ore 16:30, con due anticipi, e si chiuderà con le sfide delle ore 20:30. Quest’oggi si terranno precisamente le partite del Girone C, quello costituito dalle squadre che si trovano al sud della nostra penisola, più una gara del Girone A, dove invece troviamo le compagini del nord/ovest-centro Italia. Il secondo turno si chiuderà poi nella giornata di domani, domenica 3 settembre, con tutte le partite del Girone A, nonché del Gruppo B (squadre del nordest e centro). Andiamo quindi a vedere quali saranno gli incontri in programma.

LE PARTITE IN PROGRAMMA PER IL GIRONE A E C

Come già anticipato prima, si comincia oggi pomeriggio, precisamente alle ore 16:30, con l’anticipo del Girone A, fra la squadra milanese del Giana Erminio, con sede a Gorgonzola, e i toscani dell’Arezzo. Entrambe le compagini hanno perso la sfida all’esordio e di conseguenza vorranno provare a conquistare i primi punti di questa stagione. Sempre alle ore 16:30 in programma un’altra sfida, questa volta valevole per il Girone C, e precisamente l’incontro fra il Sicula Leonzio, compagine siciliana con sede a Lentini, vicino a Siracusa, e il Matera, nota squadra della Basilicata. Matera vittorioso all’esordio contro l’Akragas, mentre il Sicula Leonzio ha riposato lo scorso weekend. Tre gli incontri delle ore 18:30, a cominciare da Casertana-Catania, con i siciliani reduci da un pareggio, mentre la squadra di Caserta è stata sconfitta all’esordio dal Catanzaro. Spazio quindi a Fondi-Monopoli, con questi ultimi protagonisti di una bella vittoria per tre a uno ai danni del Cosenza. Infine, sempre alle 18:30, Reggina-Catanzaro, con la squadra di Reggio Calabria sconfitta sette giorni fa in trasferta dal Rende. Passiamo quindi ai tre posticipi delle 20:30. Si inizia con Bisceglie-Virtus Francavilla, derby tutto pugliese, con i baresi in vantaggio con tre punti dopo la vittoria in trasferta sulla Paganese. Compagine di Pagani che volerà a Cosenza per sfidare gli omonimi padroni di casa, mentre il Lecce ospiterà in Salento i siciliani del Trapani, big match assoluto di questo sabato sera.

RISULTATI SERIE C, GIRONE A e C

Ore 16:30 Giana Erminio-Arezzo

Ore 16:30 Sicula Leonzio-Matera

Ore 18:30 Casertana-Catania

Ore 18:30 Fondi-Monopoli

Ore 18:30 Reggina-Catanzaro

Ore 20:30 Bisceglie-Virtus Francavilla

Ore 20:30 Cosenza-Paganese

Ore 20:30 Lecce-Trapani

