Serena Williams mamma / La tennista ha partorito una bambina: gli auguri sui social

Serena Williams è diventata mamma per la prima volta. La tennista americana ha partorito al St mary's Medical Center di West Palm Beach, in Florida, dove le era stato riservato un intero piano in vista del lieto evento. La campionessa che aveva rivelato di essere in dolce attesa lo scorso aprile su Instagram, ha dato alla luce una bambina di tre chili, frutto del suo amore con Alexis Ohanian, cofondatore del social network Reddit. La nascita della piccola è stata una sorpresa per i neo genitori che non hanno voluto sapere il sesso del nascituro fino al giorno del parto. La notizia ha immediatamente fatto il giro del mondo. Serena Williams e il compagno sono stati sommersi dagli auguri dei fans, del mondo del tennis e di tanti vip. Tra i primi a congratularsi con la neo mamma ci sono stati la cantante Beyoncè, diventata recentemente mamma di due gemelli dopo la nascita della sua primogenita e il tennista Rafael Nadal.

IL MOMENTO DEL PARTO

Serena Williams che compirà 36 anni alla fine della settimana, era entrata in clinica nella notte al St. Mary’s Medical center. Secondo quando si legge sulla Gazzetta dello Sport, sembra che il parto sia stato indotto. La campionessa non ha ancora rilasciato dichiarazioni sulla gioia vissuta e sul suo profilo Instagram tutto tace. Prima del lieto evento, però, la Williams aveva detto di voler rientrare subito nel circuito e di volersi riprendere la scena dopo aver vinto gli Australian Open quando era già in dolce attesa. Nel frattempo, a parlare è stata la sorella di Serena Williams, Venus, impegnata agli Us Open dove ha raggiunto gli ottavi di finale battendo Maria Sakkari, in conferenza stampa, ha detto: “Risponderò solo a domande che riguardano il tennis“, non volendo commentare la notizia della nascita della nipotina.

