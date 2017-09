Sicula Leonzio-Matera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sicula Leonzio-Matera, LaPresse

Sicula Leonzio-Matera, sabato 2 settembre 2017 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del folto programma della seconda giornata di campionato nel girone C del campionato di Serie C. Si tratterà di un atteso esordio per i siciliani, che si presentano tra i professionisti dopo la cavalcata vissuta l'anno scorso in Serie D, con la formazione di Lentini che negli anni Novanta si era imposta come seconda squadra di Catania, trasformando anche il nome in Atletico Catania. Pur battendo l'Akragas in Coppa Italia di Serie C, la Sicula Leonzio non ha centrato la qualificazione al secondo turno della competizione, dando via libera al Catania. Di contro, nella prima giornata di campionato i bianconeri hanno riposato, e per loro dunque il torneo inizierà da questa sfida contro il Matera. Che è ripartito da Auteri dopo la scorsa stagione ricca di sogni, tutti sfumati, dalla promozione in B alla finale di Coppa Italia di categoria. In Tim Cup il Matera quest'anno è partito battendo la Casertana, ma è poi uscito di scena perdendo la sfida sul campo dell'Avellino. In campionato però la prima è stata convincente, battendo in casa l'Akragas grazie alla rete di Stendardo nella prima parte del primo tempo. Le ambizioni del Matera andranno senza ombra testate sul lungo periodo, la trasferta in casa della Sicula Leonzio potrebbe essere interessante soprattutto a livello di banco di prova, con i siciliani che invece se la giocheranno con tutto l'entusiasmo sul quale una neopromossa può fare affidamento.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà diretta tv su nessun canale per Sicula Leonzio-Matera, ma la diretta streaming video via internet potrà essere seguita da chi acquisterà l'evento o un pacchetto di abbonamento relativo alle due squadre sul sito sportube.tv.

PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della sfida: la Sicula Leonzio giocherà con Narciso estremo difensore, De Rossi in posizione di terzino destro, Camilleri e Gianola impiegati come difensori centrali e Squillace in posizione di terzino sinistro. Il terzetto di centrocampo sarà quello composto da Marano, Gammone ed Esposito, mentre Bollino completerà il tridente offensivo al fianco di Tavares ed Arcidiacono. La risposta del Matera sarà affidata a Golubovic in porta, mentre la linea difensiva a quattro sarà schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con De Franco, Scognamillo, Stendardo (match winner contro l'Akragas) e Salandria, mentre Di Lorenzo, Macciucca e Maimone comporranno il terzetto di centrocampo titolare. In attacco, il tridente offensivo vedrà scendere in campo Giovinco, Battista e Corado.

Le due squadre si ritroveranno faccia a faccia con moduli speculari, 4-3-3 sia per la Sicula Leonzio di Rigoli, sia per il Matera di Auteri. Due squadre che partiranno con ambizioni sulla carta diverse, con la matricola Sicula che cercherà di assiscurarsi innanzitutto la salvezza, mentre il Matera anche alla luce dei risultati ottenuti l'anno scorso potrà puntare maggiormente verso la parte alta della classifica. Lo scontro diretto potrà essere un banco di prova importante.

QUOTE E PRONOSTICI SCOMMESSE

Le quote per le scommesse rilasciate dai bookmaker, nonostante il maggior blasone del Matera, vedono la Sicula Leonzio favorita anche in virtù di un fattore campo che in Sicilia si fa sempre rispettare. La vittoria dei padroni di casa viene quotata 2.50 da Paddy Power, mentre Bet365 quota 2.90 l'eventuale vittoria esterna dei lucani e William Hill propone a 3.10 la quota relativa al pareggio.

