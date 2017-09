Spagna Italia/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Spagna Italia - LaPresse

Spagna-Italia, diretta dall’arbitro olandese Bjorn Kuipers e in programma stasera, sabato 2 settembre 2017 alle ore 20.45, si disputerà presso lo stadio Santiago Bernabeu di Madrid ed è una partita valida per le qualificazioni al Mondiale che si svolgerà in Russia nel 2018. È arrivata finalmente la resa dei conti tra le Furie Rosse e gli Azzurri per il primo posto nel gruppo G della regione europea, quello che vale l'accesso diretto: chi si piazza secondo, infatti, dovrà passare per gli spareggi, ipotesi che presenta sempre delle insidie che sarebbe meglio evitare. In questo momento Italia e Spagna sono appaiate a 16 punti ma la miglior differenza reti (+18 contro +14) consente alle Furie Rosse di stare davanti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Spagna-Italia sarà trasmessa in diretta tv esclusiva dalla televisione di Stato che, come sempre, propone tutti gli incontri che riguardano la nostra nazionale maggiore. Appuntamento su Rai 1 per il calcio d'inizio fissato per le ore 20.45, collegamento già dalle ore 20.30, mentre il pre (dalle 20) e il post partita (dopo le 23) saranno su Rai Sport + HD. Sul sito raiplay.it e sull'app RaiPlay sarà inoltre possibile seguire in diretta streaming video la partita cruciale per le sorti degli azzurri verso Russia 2018.

LO SCENARIO

Gli uomini di Ventura dovranno compiere la partita perfetta se vogliono sperare di poter battere la Spagna e scavalcarla, oltre ad avere il vantaggio nello scontro diretto gli azzurri si porterebbero così a +3 sulle Furie Rosse, e allora basterà non dilapidare punti contro Israele, Macedonia e Albania per conservare il primato. Anche a questo giro il c.t. della Nazionale italiana ha convocato i suoi uomini di fiducia: la coppia d'attacco Immobile-Belotti davanti, la retroguardia che ha reso inviolabile la Juventus nell'era Conte e nei primi anni della gestione Allegri con Buffon tra i pali e la ex BBC con i tre centrali difensivi Barzagli, Bonucci e Chiellini. Finora il bottino dell'Italia in queste qualificazione è di 5 vittorie e un solo pareggio rimediato proprio contro la Spagna nel match d'andata. Purtroppo a causa di una peggiore differenza reti in caso di parità gli azzurri finirebbero dietro agli iberici, per cui - salvo colpi di scena nelle rimanenti partite - non basterà nemmeno il pareggio al Bernabeu: l'undici di Ventura sarà costretto a vincere e dunque è chiamato a un'impresa ai limiti del leggendario.

In teoria la nazionale di Lopetegui ha il coltello della manica con due risultati su tre a disposizione: in caso di arrivo a pari punti la differenza reti premierebbe le furie rosse che dunque, vincendo poi le ultime partite, chiuderebbero il girone davanti all'Italia, perciò la Spagna potrà anche permettersi di gestire la situazione e concedersi il lusso di non attaccare a testa bassa. Inoltre potrà sfruttare il fattore campo, e il Santiago Bernabeu è uno stadio che incute timore a qualunque avversario, anche se estremamente valido, per cui Ventura dovrà stare parecchio attento a non farsi infilare dagli avversari.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Parlando di probabili formazioni, modulo 4-3-3 per la Spagna di Lopetegui. Tra i pali ci sarà l'estremo difensore del Manchester United, David De Gea; la retroguardia iberica sarà completata Ramos (Real Madrid) e Piqué (Barcellona) e dai terzini Carvajal (Real Madrid) e Jordi Alba (Barcellona). Le chiavi del centrocampo, come al solito, saranno affidate ad Andres Iniesta (Barcellona) che potrà contare sul compagno di club Sergio Busquets (Barcellona) e su Koke (Atletico Madrid). In avanti Lopetegui avrà veramente l'imbarazzo della scelta, ci sono tre posti per il tridente offensivo, Isco e Asensio non dovrebbero avere problemi a ottenere una maglia da titolare, con Morata favorito su Pedro per il ruolo di prima punta.

La formazione della Spagna fa tremare le gambe, ma agli azzurri non manca di certo il coraggio, e nemmeno Ventura che anche contro le Furie Rosse proporrà il 4-2-4. Inamovibile Buffon tra i pali, così come Bonucci e Barzagli in difesa, dove bisogna fare i conti con l'assenza dell'ultima ora dell'infortunato Chiellini, che dovrebbe regalare una maglia da titolare a Rugani. De Rossi e Verratti i favoriti per occupare la linea mediana, davanti la coppia Belotti-Immobile sarà affiancata dagli esterni Candreva e Insigne che in fase difensiva arretreranno per non sbilanciare troppo in avanti la squadra.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI SULLA PARTITA

I bookmaker sono realisti e danno la Spagna favorita sull'Italia: su WilliamHill l'1 delle Furie Rosse è dato a 1,85 con Unibet che propone una vincita pari a 3,50 volte la posta in palio per il pareggio; Bet365 offre una quota davvero allettante di 5,25 per il 2 degli azzurri. Data la natura offensiva delle due nazionali, su PaddyPower l'Over ha una quota di 1,44 contro il 2,60 dell'Under, le agenzie di scommesse on-line prevedono dunque tanti gol e molto spettacolo nei novanta minuti che ci attendono. Su Betclic il risultato esatto di 2-1 in favore dell'Italia viene dato a 15,00.

