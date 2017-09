US OPEN 2017/ Diretta Federer-Lopez, Nadal-Mayer: info streaming video e tv, orario (2 settembre)

US Open 2017 (LAPRESSE)

Proseguono gli US Open 2017, edizione numero 137 del prestigioso torneo di tennis che si disputa ogni anno sul cemento americano di Flushing Meadows, a New York. Nella giornata di sabato 2 settembre si disputano le partite valide per il terzo turno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE GLI US OPEN

Gli Us Open 2017 sono in diretta tv su Eurosport ed Eurosport 2, visibili sia per i clienti Sky Sport (canali numero 210 e 211) che per gli abbonati a Mediaset Premium (numero 372 e 373 del digitale terrestre). Diretta in streaming video tramite le rispettive applicazioni SkyGo e PremiumPlay.

I BIG MATCH ATP

Considerando il torneo singolare maschile l’attenzione cade su Roger Federer e Rafael Nadal, impegnati rispettivamente contro Feliciano Lopez e Leonardo Mayer. Roger Express, che in questo 2017 sta vivendo una sorta di seconda giovinezza, si augura di faticare meno rispetto ai due turni precedenti in cui ha eliminato il baby statunitense Frances Tiafoe e il veterano russo Michail Youzhny, dovendo ricorrere al quinto set in entrambi i casi. L’avversario odierno è lo spagnolo Feliciano Lopez, altro giocatore d’esperienza ancora in grado d’impensierire quasi chiunque se in giornata. Nadal invece ha fatto fuori il serbo Dusan Lajovic in tre set e il giapponese Taro Daniel in quattro parziali: nel terzo turno lo spagnolo, presentatosi agli US Open come numero 1 del ranking ATP (davanti proprio a Federer), se la vedrà con l’argentino Mayer che arriva dal successo sul nipponico Yucihi Sugita. Le partite odierne cominciarono dalle 17:00: tra gli altri, sempre per quanto riguarda il singolare maschile, in campo anche Juan Martin Del Potro che affronta lo spagnolo Roberto Bautista Agut, il numero 4 ATP Alexander Zverev opposto allo statunitense John Isner, e il numero 5 Marin Cilic che parte favorito contro l’argentino Diego Schwartzman.

I BIG MATCH WTA

Dando un’occhiata al singolare femminile, troviamo la testa di serie numero 1 Karolina Pliskova alle prese con la cinese Zhang Shuai; tra le più attese anche l’ucraina Elina Svitolina, che nel terzo turno affronta l’americana Shelby Rogers, e la polacca Agnieszka Radwanska opposta ad un’altra tennista di casa ovvero Coco Vandeweghe. Interessante anche la partita tra la russa Elena Vestina e la statunitense Madison Keys.

