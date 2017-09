Venezia Cremonese Primavera/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Coppa Italia Primavera)

Diretta Venezia Cremonese Primavera, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Venezia Cremonese Primavera sarà diretta da Paolo Bitonti; alle ore 15 di sabato 2 settembre va in scena la partita valida per il turno eliminatorio della Coppa Italia Primavera 2017-2018, con la vincente di questa sfida che giocherà poi in trasferta contro il Verona. Venezia e Cremonese non hanno registrato alcuna partita nello scorso torneo Primavera, militando nel campionato di Lega Pro, dove le prime squadre hanno ottenuto rispettivamente la prima posizione nel girone B e A, ai danni di Parma e Alessandria. Da quest'anno, sia la Primavera del Venezia che quella della Cremonese faranno parte dei due gironi della nuova Primavera 2, che conta in totale 26 squadre, divise in due gironi da 13 formazioni, dove giocheranno anche le quattro formazioni Primavera di squadre che militano in Serie A, ovvero Spal, Crotone, Benevento e Cagliari.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI COPPA ITALIA PRIMAVERA

Venezia Cremonese Primavera non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà disponibile in diretta streaming video; per tutte le informazioni utili su questa partita di Coppa Italia potrete eventualmente consultare gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

Il Parma Primavera figura nel girone A, mentre la Primavera del Foggia giocherà nel girone B. I ducali affronteranno squadre difficili come Spezia, Empoli e Novara, che già gli scorsi anni si sono dimostrate al top della categoria. Anche per il Foggia ci saranno numerose difficoltà, tra cui Cagliari, Palermo e Pescara, anche loro in passato meritevoli di attenzione da parte degli addetti ai lavori per i tanti gioielli sfornati alla Prima squadra e quelli che si sono trasferiti andando a rinforzare altri club.

Sulla carta, il Venezia è favorito rispetto alla Cremonese, potendo vantare una migliore tradizione se prendiamo in considerazione i risultati ottenuti dal suo settore giovanile nel corso degli ultimi anni. Segnaliamo che la Primavera del Venezia è stata inserita nel girone A, lo stesso in cui si troverà anche la Cremonese, con le due squadre che dunque, oltre che in Coppa Italia Primavera si sfideranno anche durante la stagione regolare del campionato.

QUI VENEZIA

La stella del Venezia Primavera è Nicola Fasan. Classe 1998, il 19 enne è stato acquistato in estate del Montebelluna. Nato il 1° gennaio, Fasan è un valido trequartista, che abbina velocità, tecnica e visione di gioco. Non disdegna nemmeno calciare in porta, come testimoniano i 9 gol segnati la scorsa stagione quando militava nel Montebelluna. Si tratta certamente di un calciatore che può fare la differenza in un Campionato Primavera come quello di quest'anno, dove parteciperanno le sole squadre di Serie B, in aggiunta alle 4 formazioni della Primavera di Crotone, Benevento, Spal e Cagliari. Attualmente, Fasan è stato arruolato alla prima squadra insieme a Filippo Serena e Nicolò Simeoni. Con tutta probabilità però, tutti 3 i giovanissimi giocatori torneranno tra le fila della squadra Primavera, da quest'anno allenata dal tecnico Stefano Daniel, come annunciato dalla società nel corso della presentazione della formazione della stagione 2017-2018. Proprio oggi, martedì 29 agosto, il Venezia Primavera sarà impegnato in amichevole contro la formazione del Novi Stefani.

QUI CREMONESE

La rosa della Cremonese Primavera è stata rinforzata in estate dall'arrivo di interessante prospetti di altre società più blasonate. Ad esempio, dall'Inter sono arrivati in prestito Giorgio Vitali (attaccante centrale), l'esterno destro offensivo Pio Francesco Russo, i centrocampisti Simone Damo e Tommaso Sparviero, oltre al difensore centrale Andrea Gallina. Dalla Juventus invece sono stati prelevati, sempre tramite la formula del prestito, il portiere Davide Barosi, il terzino sinistro Michael Martino, l'esterno destro Gabriele Galtarossa. Il giocatore di prospettiva che più stuzzica il palato degli addetti ai lavori rimane però l'attaccante centrale classe 2000 Antonio Fabozzi, uno dei migliori attaccanti della rosa degli Allievi Nazionali dello scorso anno al Milan, convocato in prima squadra per la partita di fine campionato contro il Cagliari, come premio di Vincenzo Montella per il rendimento super della passata stagione. Fabozzi è stato preso in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto.

© Riproduzione Riservata.