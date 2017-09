ANNULLATI MONDIALI PARALIMPICI NUOTO/ Terremoto in Messico, la Nazionale italiana pronta al rientro

Annullati Mondiali Paralimpici di Nuoto per terremoto in Messico (Foto: LaPresse)

I Mondiali Paralimpici di Nuoto sono stati annullati: la cancellazione è stata confermata da Luca Pancalli, presidente del Comitato paralimpico italiano. Sarebbero dovuti cominciare il 30 settembre in Messico, ma la decisione è stata inevitabile dopo il terribile terremoto che è avvenuto ieri nella Capitale. Nel corso di un evento tenutosi a Milano, Pancalli ha fornito rassicurazioni in merito allo stato della delegazione italiana: «I ragazzi stanno tutti bene, per loro è tutto tranquillo. I mondiali sono stati annullati e ora siamo in contatto con il ministro Alfano e stiamo organizzando il loro rientro». Di fronte ad una catastrofe del genere tutto il resto sarebbe stato banale, quindi lo sport sacrifica questo evento per una solidarietà tutt'altro che di facciata. La Nazionale italiana era già lì per il raduno, anche a loro è andato il pensiero dopo la notizia del devastante terremoto. Per fortuna sono arrivate rassicurazioni.

MONDIALI SPOSTATI A DATA DA DESTINARSI

Da Città del Messico ha parlato Roberto Valori, presidente della Ferazione italiana Nuoto Paralimpico, in ritiro con gli azzurri. Dopo la cancellazione dei Mondiali paralimpici di Nuoto ha voluto tranquillizzare le famiglie degli atleti: «Sono venuto a conoscenza della situazione odierna, aggiornata. Nonostante la grande comprensibile paura, i ragazzi e tutto lo staff stanno bene. Siamo in attesa di notizie da parte dell'Ipc e dal Comitato Organizzatore messicano». A fronte della gravissima situazione che si sta vivendo a Città del Messico dopo il forte terremoto di ieri, il Comitato Paralimpico Internazionale con quello organizzatore messicano hanno spostato, a data da destinarsi, i Mondiali Para Swiminng. «Siamo vicini a tutta la popolazione messicana per questo disastro», ha scritto in una nota la Federazione italiana, che ora dal lavoro per far tornare la delegazione azzurra in patria.

